شيوخ متعصبين.. شريف الشوباشي: قارئ القرآن في المتحف الكبير أساء للدين

أكد الكاتب والمفكر شريف الشوباشي أن “قراءة القرآن في المتحف المصري الكبير كركبت بطني؛ ومن فعل ذلك مدعي دين لهجائه فرعون، ما يدل على كرهه للحضارة الفرعونية”.

وقال الشوباشي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن هناك بعض الشيوخ ينشرون أفكار التعصب، رغم التطور الفكري والتغير في الأفكار نسبيا، مؤكدا أن الشباب الأكثر تأثرا بالفكر المتعصب بسبب عدم حصانته.

وتابع ، أنا لست ضد الموالد والاحتفالات الدينية طالما لا تضر أحد وتحتوي على الفرح والرقص والاحتفال، وكان حلمي تدشين يوم للموسيقى في مصر، بحيث ينزل كل المواطنين للشوارع ويؤدون ويعزفون ويغنون.

وأشار إلى أن المثل الأعلى للشباب منذ 50 عاما كان المفكرين مثل طه حسين والعقاد وغيرهما.