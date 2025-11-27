الأهلي يحدد قائمة المدافعين الجدد.. 4 أسماء على مكتب ييس توروب للحسم

كشف الإعلامي جمال الغندور، عن مصدر داخل النادي الأهلي أن لجنة التخطيط ضمّت الثنائي هادي رياض وعمرو الجزار إلى قائمة المدافعين المصريين المرشحين للانضمام إلى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضهم على المدير الفني ييس توروب لحسم اختياراته.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، عن المصدر أن القائمة التي سيتم عرضها على المدير الفني تضم أيضًا عمر فايد، ومحمود الجزار، وذلك في إطار سعي النادي لتدعيم الخط الخلفي بعناصر مميزة وقادرة على خدمة خطط الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.

وأكد الغندور أن الترشيحات ما زالت في مرحلة الدراسة، على أن يتم رفع التقرير النهائي للمدير الفني خلال الأيام القادمة لاتخاذ القرار المناسب وفق الاحتياجات الفنية واستراتيجية التعاقدات داخل النادي.