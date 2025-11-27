أيمن أشرف: فايلر مدرب متكامل .. وابتعاده عن أسرته أنهى شغفه في الأهلي

تحدّث أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، عن الفترة التي قضاها السويسري رينيه فايلر داخل القلعة الحمراء، مؤكدًا أن المدرب كان يمتلك منظومة متكاملة، لكنه تأثر نفسيًا بشدة خلال جائحة كورونا مما جعله يرغب في الرحيل بأي شكل.

وخلال ظهوره في الحلقة الثانية من بودكاست "الحوار كبير"، أول بودكاست رياضي بحضور جماهيري يقدّمه الإعلامي أحمد أسامة، قال أيمن أشرف: “فايلر من المدربين اللي يُعتبر متكامل. لكنه قبل كورونا غير بعد كورونا… بعد الجائحة كان عايز يمشي بأي طريقة.”

الحالة النفسية

وأضاف: "حالته النفسية مكنتش كويسة… أهله كانوا في سويسرا وقت انتشار فيروس كورونا، وهو كان نفسه يكون جنبهم".

فترة صعبة

وأشار أيمن إلى أن فايلر عاش فترة صعبة داخل مصر خلال تلك المرحلة، موضحًا:“كان نفسيًا مش أحسن حاجة… وحس بالوحدة والغربة، والفترة دي كانت صعبة على العالم كله.”

واختتم: “نقدر نقول إن رينيه فايلر فقد الشغف بعد جائحة كورونا".