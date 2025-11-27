الدردير يوجه رسالة لجماهير الأهلي بسبب مباراة نهائي القرن

وجه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة لجماهير الأهلي بسبب مباراة نهائي القرن عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك





وكتب الدردير :" كونك لسه بتحتفل ببطولة مرّ عليها 5 سنين، فده أكبر دليل إنّي كنت كابوسك، وإنّ الفوز على الكبار كان بالنسبة لك معجزة لازم تفضل فاكرها دايمًا".





خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خلال مران اليوم الخميس، على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتولى نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة، التي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، وفقرة خاصة بالكرة.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.



ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.









وفي سياق آخر، يلتقى الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في الثالثة من مساء السبت المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية.