أحمد خالد حسانين وجون إدوارد يتابعان تدريبات الزمالك في جنوب أفريقيا

حرص أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في جنوب أفريقيا، وجون إدوارد المدير الرياضي على التواجد في ستاد بيتر موكابا لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني خلال مران الفريق اليوم الخميس، في إطار الاستعداد للقاء كايزر تشيفز المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض لقاء كايزر تشيفز كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي.

خط الدفاع : عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح - محمود بنتايج.

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود جهاد - سيف جعفر - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم : عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.



ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني