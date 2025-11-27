الغندور يكشف انتقال صلاح مصدق للوداد المغربي

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن انتقال المغربي صلاح مصدق نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إلى فريق الوداد المغربي في صفقة انتقال حر.

وكان مصدق قد اتخذ إجراءات لفسخ تعاقده مع نادى الزمالك بسبب تأخر مستحقاته المالية.

وكتب الغندور في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صلاح مصدق ينتقل لنادي الوداد في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة وسيرفع قضية للحصول عليها».

وفي سياق آخر، يلتقى الزمالك مع كايزر تشيفز الجنوب أفريقى في الثالثة من مساء السبت المقبل، في الجولة الثانية من مجموعات كأس الكونفدرالية.