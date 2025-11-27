أحمد حسن يكشف تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن تشكيل الزمالك أمام كايزر تشيفز عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب أحمد حسن :عبد الرؤوف يحافظ على ثبات تشكيل الزمالك في مباراة كايزر تشيفز والتغييرات في أضيق الحدود.

مباراة الزمالك القادمة

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف لخوض مباراة قوية خارج الديار أمام نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

