أيمن أشرف: لقطة بن شرقي في نهائي القرن كانت ممكن "تقعدني بالبيت"

أكّد أيمن أشرف، نجم النادي الأهلي السابق، أن لقطته الشهيرة مع أشرف بن شرقي، لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، في نهائي القرن، كانت من أخطر اللحظات التي مرّ بها داخل الملعب، مشيرًا إلى أنه أدرك منذ اللحظة الأولى نية اللاعب المغربي خلال اللعبة.

وخلال ظهوره في الحلقة الثانية من بودكاست "الحوار كبير"، أول بودكاست رياضي بحضور جماهيري يقدّمه الإعلامي أحمد أسامة، قال أيمن أشرف: “في بداية اللقطة خوفت إن الحكم يرجع لتقنية الفيديو، لأن الكرة مكنش فيها أي حاجة من الأساس.”

أذكى من بن شرقي

وأوضح: “أنا أذكى من أشرف بن شرقي وكنت فاهم هو عايز يعمل إيه. كان عايز يعدّي من جنبي وياخد ضربة جزاء. لو اللقطة دي اتحسبت، كنت هقعد في البيت من ساعتها… كنت هشيل ليلة صعبة مش ليلتي.”

الضغط النفسي

وتحدّث أيمن عن الضغط النفسي في تلك اللحظة قائلاً: “الموضوع كان صعب جدًا. ده ماتش تاريخي والأجواء كلها توتر. الخوف كله إن الـVAR يستدعي الحكم، خصوصًا إن زوايا التصوير ساعات بتدي انطباع غلط للحالات.”

وأضاف: “ياسر إبراهيم وكذا لاعب جم يسألوني الكرة فيها حاجة؟ قلتلهم متقلقوش… الكرة مفيهاش أي حاجة.”

واختتم: “بعد الماتش لما شوفت اللقطة، لقيتها واضحة .. بن شرقي كان بينط في حمّام سباحة.”