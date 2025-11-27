أيمن أشرف: علي معلول وجيلبرتو “ظلموا” باكات الأهلي اللاحقين

تحدث أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، عن معايير اختيار لاعبي الأظهرة في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن متطلبات الفريق في هذا المركز تختلف كثيرًا عن أي ناد آخر، وأن بعض اللاعبين قد يُظلمون رغم إمكانياتهم الدفاعية الكبيرة.

وخلال ظهوره في الحلقة الثانية من بودكاست "الحوار كبير"، أول بودكاست رياضي بحضور جماهيري يقدّمه الإعلامي أحمد أسامة، قال أيمن أشرف: “علي معلول وجيلبرتو ظلموا كل الباكات اللي هييجوا بعدهم.”

متطلبات الأهلي

وأوضح: “متطلبات الأهلي في مراكز الباكات مختلفة جدًا… لازم يكون للباك مساهمات تهديفية سواء بالتسجيل أو الصناعة، ويكون له ظهور دائم في الجزء الهجومي.”

وأشار إلى أن هذه المتطلبات قد تظلم بعض اللاعبين: “فيه باكات عندهم إمكانيات دفاعية كبيرة، لكن بيتظلموا بسبب الجزئية الهجومية ومتطلبات النادي الأهلي.”