بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
توروب: جاهزون لمواجهة الجيش الملكي.. ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية

فريق الأهلي
عبدالحكيم أبو علم

أعرب الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تقديره لحفاوة الاستقبال في المغرب، مؤكدًا أن الفريق خاض مرانه الأول أمس على ملعب «متميز من حيث الجودة والجاهزية».

وقال توروب خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن الفريق بدأ مشواره في دور المجموعات بشكل قوي بعد الفوز في الجولة الأولى، أمام شبيبة القبائل، مشيرًا إلى أن الأداء كان جيدًا وأنه سوف يسعى لمواصلة المسيرة وتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مباراة قوية أمام الجيش الملكي غدًا.

وشدد المدير الفني على أن تركيزه الأساسي ينصب على فريقه، قائلًا: «أسعى دائمًا لتطوير الأداء، وبالطبع ندرس المنافس ونحترمه، لكن الهدف هو الظهور بأفضل مستوى ومواصلة ما بدأناه».

وفيما يتعلق بغياب تقنية الفيديو في البطولة، أكد توروب أن الأمر «غاية في الأهمية»، مشيرًا إلى أن وجود «الفار» يساعد على تحقيق العدالة خاصة في التفاصيل الدقيقة، وقال: «لا أعرف سبب غيابه، لكن نحترم منظومة التحكيم، ونؤكد أن التقنية أصبحت عنصرًا أساسيًّا في مثل هذه المباريات».

وأوضح المدير الفني أن جميع اللاعبين الموجودين في القائمة جاهزون للمباراة، ولحصد النقاط الثلاث.

واختتم توروب تصريحاته بالتأكيد أن الضغوط جزء طبيعي من كرة القدم، مضيفًا: «التركيز الحقيقي بالنسبة إليَّ هو التعامل مع الضغط داخل فريقي فقط، المباريات الكبرى دائمًا تكون مصحوبة بضغوط، ونعمل على إدارتها بالشكل الذي يساعدنا على تحقيق الفوز».

