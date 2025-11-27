أرقام وعناوين مباحث الإنترنت للإبلاغ عن جرائم الابتزاز.. تعرف عليها

انتشرت خلال الفترات الأخيرة جرائم الابتزاز الالكتروني ويبحث الكثيرين عن طريقة التواصل مع مباحث الإنترنت لتقديم البلاغ ونستعرضها لكم:
خطوات عمل بلاغ لمباحث الإنترنت
يمكنك تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت بعدة طرق
-الاتصال الهاتفي: يمكن تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت عبر الاتصال على الأرقام التالية:
0224065052
0224065051
الخط الساخن 108 (يعمل على مدار 24 ساعة)
تقديم البلاغ عبر الإنترنت: يمكن تقديم بلاغ إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية الرسمي (moi.gov.eg) عبر خدمة الإبلاغ عن جرائم تقنية المعلومات.
التواصل عبر تطبيق واتساب: هناك إمكانية للتواصل عبر رقم مباحث الإنترنت واتس المتاح للاستفسارات وتقديم البلاغات. 0224065052.
مقرات مباحث الانترنت
لمن يرغب في تقديم بلاغ لمباحث الإنترنت بشكل مباشر، يمكن زيارة المقرات التالية:
-القاهرة: ديوان عام وزارة الداخلية، التجمع الأول، القاهرة الجديدة.
-العباسية: معهد التنمية البشرية، ميدان العباسية.
-الجيزة: مديرية أمن الجيزة – قسم مكافحة جرائم الإنترنت.
-الإسكندرية: إدارة مكافحة جرائم المعلومات، مديرية أمن الإسكندرية.