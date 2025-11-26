قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
حوادث

قيدها من يديها ورجليها.. تحريات الأمن تكشف لغز وفاة فتاة ليل بالقطامية

كتب محمد عبدالله :

أحالت النيابة العامة المتهم بمعاشرة ومواقعة فتاة ليلة بالقطامية لمدة 6 أيام في شقته بالقوة وبغير رضاها مكبلا يدها، إلى محكمة الجنايات وننشر شهادة مجري التحريات. 

شهادة مجري التحريات 

 توصلت التحريات إلى قيام المتهم باصطحاب المجني عليها المتوفاه الشاهدة الأولى وبوصولهم المسكن نشب خلاف بينهم وقام المتهم باحتجاز المجنى عليها باحدى الغرف لمدة 6 أيام وكبلها من يديها وقدميها ومارس معها الجنس حتى أنهكها قاصداً من ذلك احتجازها حتى حاولت الفرار بان قامت بالقفز من شرفة المسكن سقطت وحدث ما بها من اصابات والتي أودت بحياتها

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم واقع المجنى عليها وعاشرها معاشرة الأزواج بغير رضاها.

كما أن المتهم احتجر المجنى عليها بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض بأن اصطحبها لمسكنه وكبلها عنوة وقام بتعذيبها لمدة 6 أيام إلا أن الفتاة قامت بدفع نفسها في النهاية فسقطت علي إحدى السيارات ونقلت للمستشفي وتلقت العلاج إلا انها توفت بعد سماع شهادتها من قبل النيابة العامة التي حضرت إلي المستشفي بعد أن ابلغت لأجهزة الأمنية التي تحرت عن الواقعة وضبطته 

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

فتاة ليل ليل معاشرتها القطامية فتاة ليل في القطامية وفاة فتاة ليل في القطامية قفزت من الشرفة في القطامية

