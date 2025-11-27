إصابة 8 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بصحراوى قنا

أصيب ٨ أشخاص بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا نجع حمادى الصحراوى الغربى، نتج عنه إصابة ٨ من مستقلى السيارة.

ودفع مرفق إسعاف قنا بعدد من السيارات إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، لتلقى الاسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم، فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث لمتابعة نقل المصابين إلى المستشفى، وإعادة تسيير حركة المرور على الطريق.

وتبين إصابة كل من: ناصر عيد عبد المنعم 25 عاما، مقيم بقنا، رانيا أحمد محمد21 عاما، رحمة دكتور حسن محمد 16 عاما، فاطمة عبد الحميد أبو القاسم 19 عاما، نعمات عبد الله أحمد 60 عاما، إكرام محروس محمود محمد 25 عاما، هند محمد سليم، 45 عاما، وهاني محمد سليم 37 عاما، " مقيمين بنجع حمادى".

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.





