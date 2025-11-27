أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن بدأ التجهيز لإنشاء مركز لتدريب المنتخبات القومية والناشئين في 6 قطاعات بجمهورية مصر.



وأضاف وزير الشباب والرياضة خلال تصريحاته بندوة صدى البلد: لم يكن هناك منتخبات كثيرة في كرة القدم مثل الوقت الحالي وبالتالي سيتم تجهيز مراكز موازية لمركز تدريب المنتخبات القومية .

وأوضح : اتفقنا مع اتحاد الكرة رئاسة هاني أبو ريدة على مكان جديد في كل قطاع ليكون مركز لتدريب الناشئين موازي لمركز تدريب المنتخبات القومية.

وأكمل : اتحاد الكرة يجتهد لمحاولة ضم لاعبين أصحاب الجنسيات المزدوجة وبالفعل نجح في ضم عدد منهم لبعض المنتخبات.