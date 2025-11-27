عبد المنعم السيد: في 10 سنوات تم بناء 30 مدينة جديدة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه تم إنشاء 30 مدينة جديدة، منوها أننا كنا نتحدث عن نسبة إشغال 7% فقط من مساحة مصر، وصلت الآن إلى 14% تم إشغالها من مساحة مصر.

وأضاف عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أنه في غضون العشر سنوات الماضية تم بناء دولة جديدة داخل الدولة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية بالمشروعات المختلفة وآخرها مشروعات استثمارات في الساحل الشمالي ورأس الحكمة.

معدل البطالة في مصر

وقال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتجية، إن معدلات البطالة الموجودة في مصر حتى عام 2014، كانت في حدود 13،08% و"ده كان رقم كبير جدا".

وأضاف السيد، في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على فضائية "دي ام سي"، أن مليون شاب سنويا ينضم لسوق العمل في مصر من خريجي الجامعات والمعاهد والدبلومات، وبالتالي فكان لابد من عمل مجموعة من المشروعات كثيفة استخدام العمالة لتقليل نسب البطالة.

وأشار إلى أن معدل البطالة الآن في مصر يبلغ 6،07% وهذا رقم يعتبر جيد جدا بالنسبة للسوق المصري، وهناك استهدافات للوصول بهذه النسبة إلى 4% في 2027.

وأوضح أن المشروعات التي تمت في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن موجودة في كل القطاعات ولا ينكرها إلا جاحد، فقطاع الكهرباء الذي كان متأخر جدا اليوم أصبح لدينا وفرة في الكهرباء، ولدينا استكشافات جديدة في حقول البترول.