ارتفاع الذهب اليوم في مصر .. زيادة جديدة بأسعار جميع الأعيرة الخميس 27 نوفمبر

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. شهدت أسعار الذهب في مصر الخميس 27 نوفمبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا في محلات الصاغة، وسط متابعة يومية من المواطنين والمستثمرين للمتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر في حركة المعدن النفيس.

وسجل الذهب زيادة جديدة بقيمة 5 جنيهات في مختلف الأعيرة، ما يعكس حالة من التذبذب المحدود المتواصلة منذ مطلع الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاعات طفيفة في الأسواق العالمية.

العوامل المحلية المحركة لسعر الذهب

جاء الارتفاع المسجل الخميس 27 نوفمبر 2025 نتيجة تحسن نسبي في أسعار الذهب محليًا، إضافة إلى عوامل خارجية دفعت المستثمرين إلى تعزيز الإقبال على المعدن النفيس.

وأظهرت حركة السوق أن الزيادة الحالية تتماشى مع الأداء الأخير للذهب عالميًا، إذ تشهد الأسواق حالة ترقب لقرارات اقتصادية دولية تساهم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة أرقامًا محددة تعكس الارتفاع الطفيف الذي تم رصده، فجاء سعر عيار 24 عند مستوى 6365 جنيهًا، وهو العيار الأعلى من حيث النقاء.

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية 5575 جنيهًا. ووصل سعر عيار 18 إلى 4774 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب قيمة بلغت 44560 جنيهًا، ليواصل التحرك داخل نطاق محدود يعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم الزيادات الطفيفة.

سوق الصاغة والمصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب في السوق المصرية من محل صاغة لآخر بسبب اختلاف قيمة المصنعية والدمغة.

ويتراوح متوسط المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وذلك بحسب نوع العيار ومكان البيع وطبيعة التصميم ومستوى الطلب في كل محافظة.

ويؤكد خبراء السوق أن اختلاف المصنعية يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، خاصة في المحافظات التي تشهد نشاطًا تجاريًا كثيفًا.

قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الذهب

شهدت الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة قرارًا بارزًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي اعتمد خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 4%. وقد شكل هذا القرار دفعة قوية لتعزيز الإقبال على الذهب، نظرًا إلى أن خفض الفائدة يجعل الأصول الثابتة مثل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات المالية الأخرى التي تعتمد على العائد.

وتزامن هذا مع ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة من 2.9% في أغسطس إلى 3% خلال الشهر الماضي، وهو رقم جاء أقل من التوقعات التي رجّحت تسجيل تضخم عند 3.1%. وتشير هذه المؤشرات إلى أن الذهب قد يواصل مكاسبه خلال المدى القريب.

توقعات بارتفاع أونصة الذهب إلى 6000 دولار عام 2026

تشير تحليلات اقتصادية عالمية إلى احتمال ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال العام المقبل، وسط توقعات بأن يصل سعر الأونصة إلى 6000 دولار بحلول 2026.

ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الدولية، من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى اتجاه عالمي واضح نحو خفض أسعار الفائدة في عدد من الدول الكبرى.

ويرى محللو الأسواق أن استمرار هذه المعطيات قد يدعم موجة صعود جديدة للمعدن الأصفر خلال العام المقبل، وأن الذهب قد يشهد واحدًا من أكبر ارتفاعاته التاريخية إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية على وتيرتها.

هل يشهد السوق المصري مزيدًا من الارتفاع؟

يرجّح عدد من خبراء الاقتصاد أن السوق المصرية قد تشهد تحركات جديدة في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، إذ يعتمد السوق المحلي بشكل مباشر على حركة المعدن عالميًا.

ومع توقعات بصعود أسعار الأونصة، إلى جانب خفض الفائدة الأمريكية وزيادة الضغوط التضخمية العالمية، يبقى الذهب واحدًا من أكثر الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية القيمة الشرائية لأموالهم.

وفي ظل الحالة الاقتصادية والمستجدات الدولية، يبقى المتعاملون في الأسواق في انتظار جلسات التداول المقبلة لمراقبة اتجاه بوصلة الأسعار.