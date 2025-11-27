قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حازم إمام يكشف حقيقة رهن عودة أرض الزمالك بأكتوبر بـ استقالة مجلس النادي
بعد انتشاره في إثيوبيا.. اعرف طرق الوقاية من فيروس ماربورج
مبابي أفضل لاعب في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا
ربط المتحف الكبير بـ الأقصر والمواقع الأثرية المصرية | خبير يوضح
موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا
كأس العرب.. موعد مباراة منتخب مصر الثاني أمام الكويت
رد حاسم من النادي.. هل سيعود وسام أبو علي إلى الأهلي مجددا؟
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس
وسيلة نقل رئيسية في آلاف القرى | حسان : إلغاء التوك توك كليًا لا يمكن
دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة بالنسخة الجديدة لـ قادرون باختلاف | تفاصيل
اقتصادي: المتحف المصري الكبير يفتح آفاقًا ضخمة لجذب ملايين السياح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفاع الذهب اليوم في مصر .. زيادة جديدة بأسعار جميع الأعيرة الخميس 27 نوفمبر

ارتفاع الذهب اليوم في مصر .. زيادة جديدة بأسعار جميع الأعيرة الخميس 27 نوفمبر
ارتفاع الذهب اليوم في مصر .. زيادة جديدة بأسعار جميع الأعيرة الخميس 27 نوفمبر
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر .. شهدت أسعار الذهب في مصر الخميس 27 نوفمبر 2025 ارتفاعًا طفيفًا في محلات الصاغة، وسط متابعة يومية من المواطنين والمستثمرين للمتغيرات المحلية والعالمية التي تؤثر في حركة المعدن النفيس. 

وسجل الذهب زيادة جديدة بقيمة 5 جنيهات في مختلف الأعيرة، ما يعكس حالة من التذبذب المحدود المتواصلة منذ مطلع الأسبوع، بالتزامن مع ارتفاعات طفيفة في الأسواق العالمية.

واقرأ أيضًا:

سعر الذهب

العوامل المحلية المحركة لسعر الذهب

جاء الارتفاع المسجل الخميس 27 نوفمبر 2025 نتيجة تحسن نسبي في أسعار الذهب محليًا، إضافة إلى عوامل خارجية دفعت المستثمرين إلى تعزيز الإقبال على المعدن النفيس. 

وأظهرت حركة السوق أن الزيادة الحالية تتماشى مع الأداء الأخير للذهب عالميًا، إذ تشهد الأسواق حالة ترقب لقرارات اقتصادية دولية تساهم في تحديد اتجاه الأسعار خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة أرقامًا محددة تعكس الارتفاع الطفيف الذي تم رصده، فجاء سعر عيار 24 عند مستوى 6365 جنيهًا، وهو العيار الأعلى من حيث النقاء.

بينما بلغ سعر عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المحلية 5575 جنيهًا. ووصل سعر عيار 18 إلى 4774 جنيهًا، فيما سجل الجنيه الذهب قيمة بلغت 44560 جنيهًا، ليواصل التحرك داخل نطاق محدود يعكس حالة من الاستقرار النسبي رغم الزيادات الطفيفة.

أوقية الذهب

سوق الصاغة والمصنعية في مصر

تختلف أسعار الذهب في السوق المصرية من محل صاغة لآخر بسبب اختلاف قيمة المصنعية والدمغة. 

ويتراوح متوسط المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وذلك بحسب نوع العيار ومكان البيع وطبيعة التصميم ومستوى الطلب في كل محافظة. 

ويؤكد خبراء السوق أن اختلاف المصنعية يظل عاملًا رئيسيًا في تحديد السعر النهائي للمستهلك، خاصة في المحافظات التي تشهد نشاطًا تجاريًا كثيفًا.

قرارات الفيدرالي الأمريكي وتأثيرها على الذهب

شهدت الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة قرارًا بارزًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي اعتمد خفض سعر الفائدة بمقدار 0.25% لتصل إلى 4%. وقد شكل هذا القرار دفعة قوية لتعزيز الإقبال على الذهب، نظرًا إلى أن خفض الفائدة يجعل الأصول الثابتة مثل الذهب أكثر جاذبية مقارنة بالأدوات المالية الأخرى التي تعتمد على العائد.

وتزامن هذا مع ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة من 2.9% في أغسطس إلى 3% خلال الشهر الماضي، وهو رقم جاء أقل من التوقعات التي رجّحت تسجيل تضخم عند 3.1%. وتشير هذه المؤشرات إلى أن الذهب قد يواصل مكاسبه خلال المدى القريب.

أسعار الذهب

توقعات بارتفاع أونصة الذهب إلى 6000 دولار عام 2026

تشير تحليلات اقتصادية عالمية إلى احتمال ارتفاع أسعار الذهب بشكل كبير خلال العام المقبل، وسط توقعات بأن يصل سعر الأونصة إلى 6000 دولار بحلول 2026.

ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل الدولية، من بينها تصاعد التوترات الجيوسياسية واستمرار الحرب التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى، إضافة إلى اتجاه عالمي واضح نحو خفض أسعار الفائدة في عدد من الدول الكبرى.

ويرى محللو الأسواق أن استمرار هذه المعطيات قد يدعم موجة صعود جديدة للمعدن الأصفر خلال العام المقبل، وأن الذهب قد يشهد واحدًا من أكبر ارتفاعاته التاريخية إذا استمرت الظروف الاقتصادية الحالية على وتيرتها.

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

هل يشهد السوق المصري مزيدًا من الارتفاع؟

يرجّح عدد من خبراء الاقتصاد أن السوق المصرية قد تشهد تحركات جديدة في أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة، إذ يعتمد السوق المحلي بشكل مباشر على حركة المعدن عالميًا.

ومع توقعات بصعود أسعار الأونصة، إلى جانب خفض الفائدة الأمريكية وزيادة الضغوط التضخمية العالمية، يبقى الذهب واحدًا من أكثر الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون لحماية القيمة الشرائية لأموالهم.

وفي ظل الحالة الاقتصادية والمستجدات الدولية، يبقى المتعاملون في الأسواق في انتظار جلسات التداول المقبلة لمراقبة اتجاه بوصلة الأسعار.

سعر الذهب ارتفاع سعر الذهب اليوم سعر الذهب في مصر أسعار الذهب الخميس 27 نوفمبر سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 24 سعر الجنيه الذهب توقعات أسعار الذهب 2026 خفض الفائدة الأمريكية والذهب سوق الصاغة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

ترشيحاتنا

تشيزني حارس مرمى برشلونة

تشيزني يكشف تفاصيل معاناته مع الإصابات ويشرح أسباب اعتزاله المؤقت

ارني سلوت

آرني سلوت يكشف آخر مستجدات حالة لاعبي الفريق

النصر السعودي

النصر السعودي يواصل تحضيراته قبل التوجه إلى أبوظبي

بالصور

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د
مشروبات غنية بفيتامين د

علامات لا تتجاهلها.. أبرز أعراض انسداد الشرايين

أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين
أعراض انسداد الشرايين

بحضور داليا مصطفى وأحمد فتحي.. ماستر كلاس لـ المخرج محمد حماد بمهرجان الفيوم السينمائي

ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد
ماستر كلاس المخرج محمد حماد

لجذب الزوار.. متحف الحشرات في بكين يطلق قهوة الصراصير ووجبة الديدان

تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف
تفاصيل المشروبات الغريبة في المتحف

فيديو

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد