تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل

تعرض سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 27-11-2025، لهزة جديدة داخل محلات الصاغة المصرية.

تراجع جديد

فقد سعر الذهب في مصر ما يقرب من 10 جنيهات جديدة في بدء تعاملات مساء اليوم، ليستمر بذلك نزيف المعدن الأصفر.

تحركات أسبوعية

على مدار الأسابيع القلائل الماضية فقد سعر الذهب نحو 500 جنيه على الأقل داخل محلات الصاغة المصرية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل آخر تحديث سجله سعر جرام الذهب نحو 5520 جنيها.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكبر انتشارا نحو 6308 جنيهات للبيع و 6360 جنيها للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 5520 جنيها للبيع و5565 جنيها للشراء.

سعر عيار 18اليوم

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 4731 جنيها للبيع و4770 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3680 جنيها للبيع و3710 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 44.16 ألف جنيه للبيع و44.52 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

سجل سعر أوقية الذهب نحو 4157 دولارا للبيع و4158 دولارا للشراء.