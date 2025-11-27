وللا أخلّصلك على ابنك| جريمة أخلاقية في ميني باص اللبيني بتفاصيل صادمة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سائق ميني باص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه باغتصـ.ـاب سيدة بعد تهديدها بذـ بـ.ـح طفلها بسلاح أبيض أسفل الطريق الدائري.

وواجهت النيابة المتهم بأقوال المجني عليها ليعترف بارتكابه الواقعة مبررا أنه استغل وجود السيدة بمفردها رفقة طفلها الصغير وخطط لسرقتها بعد تهديدها خاصة أنها كانت آخر الركاب في السيارة وعندما نفذ السرقة زين له الشيطان الاعتداء عليها مستفيدا من وجود طفلها حيث قام بتهديدها بقتله ووضع "كتر" على رقبته حتى استجابت له مضطرة بعد أن توسلت له بعد إيذاء طفلها.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن الملابسات الكاملة لاغتصاب سائق ميني باص سيدة بعد تهديدها بذ. ــ بح طفلها بـ"كتر" حيث قام بالاعتداء عليها داخل الميني باص في منطقة مظلمة أسفل الطريق الدائري.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة أن سيدة تبلغ من العمر 30 عاما وبرفقتها طفلها 8 سنوات كانت في زيارة لخالتها بمنطقة اللبيني بالهرم وغادرت للعودة لمنزلها بمدينة العبور فاستقلت ميني باص لمدينة السلام لتستقل مواصلة من هناك لمنزلها.

أضافت تحريات العقيد محمد الجوهري مفتش مباحث الهرم أن كافة ركاب السيارة غادروا في السلام واثناء نزول السيدة عرض عليها السائق توصيلها لمكان قريب من العبور قائلا:"كده كده ده طريقي" بدلا من السير بمفردها ليلا مع ابنها حيث كانت الساعة اقتربت من العاشرة ليلا فوافقت وجلست مرة أخرى.

في أقوالها أمام رجال الأمن وجهات التحقيق قالت أن السائق سار فترة أعلى الطريق الدائري ثم ادعى تعطل الميني باص ونزل أسفل الطريق الدائري في منطقة مظلمة وفاجأها بإشهار سلاح أبيض "كتر" عليها وعلى ابنها مهددا بإيذاء طفلها في حالة عدم الاستجابة له مرددا: "هخلصلك عليه" واضعا "الكتر" على رقبة الطفل فاستولى على ما تمتلكه من أموال وأجلس ابنها في الكرسي الأمامي واصطحبها إلى آخر مقعد في الميني باص وقام باغتصابها.

وذكرت السيدة المجني عليها أنها خشيت مقاومة السائق حتى لا يقوم بتنفيذ تهديده بنحر عنق ابنها خاصة ان طفلها أصيب بحالة من الرعب بعد وضع المتهم "الكتر" على عنقه، وأضافت أن المتهم عقب ارتكاب جريمته أنزلها من السيارة في منطقة مظلمة رفقة ابنها فاضطرت للعودة لمنزلها بسبب حالتها السيئة ثم توجهت في اليوم التالي لقسم شرطة الهرم لإبلاغ الشرطة خاصة أنها استقلت الميني باص من منطقة اللبيني.

ونجحت قوة أمنية قادها المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم في إلقاء القبض على المتهم بعد إدلاء المجني عليها بمواصفاته ومواصفات سيارته، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.