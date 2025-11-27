نجاة الصغيرة تزور مدينة الثقافة والفنون ومقر الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة

قامت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة بزيارة إلي العاصمة الجديدة شملت زيارة دار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون ، ومقر الهيئة الوطنية للإعلام .
زارت قيثارة الغناء العربي المسرح الكبير بمدينة الثقافة والفنون بحضور المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة ، والكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ، واللواء دكتور أسامة عبد العزيز مدير مدينة الثقافة والفنون .
وعقب زيارتها مدينة الثقافة والفنون زارت الفنانة نجاة الصغيرة مقر الهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الجديدة ، وكان في استقبالها الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة .