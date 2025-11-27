الدولار يتراجع عالميا ويتجه لأكبر خسارة أسبوعية في 4 أشهر

يتجه الدولار لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في أربعة أشهر اليوم الخميس، وسط أحجام تداول ضعيفة بفعل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، بينما يترقب المستثمرون مسار السياسة النقدية خلال العام المقبل، خصوصًا في ظل توقعات بأن يكون الفيدرالي الأميركي الوحيد بين كبار البنوك الذي سيشرع في خفض الفائدة.

الين يرتفع مع لهجة أكثر تشددًا من بنك اليابان

ارتفع الين بنحو 0.4% إلى 155.87 ين للدولار في التعاملات الآسيوية، مدعومًا بتحول نبرة مسؤولي بنك اليابان نحو تشديد السياسة النقدية.

كما صعد اليورو فوق 1.16 دولار.

وعاد الدولار النيوزيلندي ليرتفع إلى أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 0.5728 دولار، مكتسبًا نحو 2% منذ إعلان البنك المركزي أمس.

ورغم خفض الفائدة، أشار البنك إلى مناقشة خيار تثبيتها، مؤكداً أن دورة التيسير ربما انتهت، مع توقعات الأسواق لرفع جديد بحلول ديسمبر 2026.

الدولار الأسترالي يرتفع بدعم من بيانات التضخم

كما سجل الدولار الأسترالي ارتفاعًا بعد بيانات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع، ما دعم الرأي القائل بأن دورة التيسير النقدي هناك قد اكتملت أيضًا.

هذا واستقر اليوان عند 7.08 مقابل الدولار، مدعومًا بآلية التثبيت التي يعتمدها البنك المركزي الصيني.



الجنيه الإسترليني عند أعلى مستوى في شهر



وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.3265 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أكتوبر، متجهًا لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ أغسطس، بدعم من ميزانية بريطانيا التي خففت بعض المخاوف المتعلقة بالأوضاع المالية.

هذا واستقر مؤشر الدولار عند 99.433 بعدما تراجع من أعلى مستوى في ستة أشهر سجّله الأسبوع الماضي، متجهًا لأكبر انخفاض أسبوعي منذ يوليو.