إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالطريق الزراعي أسوان / القاهرة

تعرض 7 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم سيارتين إحداهما سيارة كبود، والأخرى سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة بمدخل بلانة ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة أسوان بلاغ يفيد بوقوع حادث تصادم إحداهما سيارة كبود، والأخرى سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى الشرقى أسوان / القاهرة وتحديدًا بمدخل بلانة.

وأسفر الحادث عن إصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.