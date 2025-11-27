ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات الخميس

شهدت أسعار الذهب في مصر نهاية تعاملات الخميس ارتفاعًا واضحًا، بعد موجة من التذبذب خلال الأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأوقية عالميًا وتحرك محدود في أسواق العملات.

وأكد خبراء السوق أن ارتفاع الأسعار يعكس الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

وأشار متعاملون إلى أن هذه الزيادة شملت جميع الأعيرة، مع تسجيل عيار 24 أعلى مستويات له منذ بداية الأسبوع، بينما واصل عيار 21 تعزيز مكاسبه تدريجيًا.

ورغم ارتفاع الأسعار، بقيت حركة التداولات هادئة نسبيًا، حيث فضل المستهلكون انتظار تسعيرة صباح الجمعة لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع.

وذكر خبراء أن أي تغيّر في سعر الصرف أو تحركات مفاجئة للأوقية العالمية قد تؤثر على الأسعار المحلية بشكل مباشر خلال الساعات القادمة.

ويترقب الوسط الاستهلاكي مراجعة الأسعار لحظة بلحظة قبل عطلة نهاية الأسبوع لضمان اتخاذ القرار الأمثل للشراء أو الادخار.

أسعار الذهب اليوم الخميس:

جرام عيار 24: 6375 جنيه

جرام عيار 21: 5580 جنيه

جرام عيار 18: 4785 جنيه

الجنيه الذهب: 44640 جنيه

الأوقية: 4158.3 دولار