نهائي القرن.. أيمن أشرف: انفعالي بعد فرصة الشحات خارج عن طبيعتي.. وعارضة زيزو “طمنتني”

تحدّث أيمن أشرف، نجم الأهلي السابق، عن واحدة من أكثر لحظات التوتر التي عاشها خلال نهائي القرن أمام الزمالك، وذلك بعد الفرصة المحققة التي أهدرها حسين الشحات في الشوط الثاني.

فرصة الشحات

وخلال ظهوره في الحلقة الثانية من بودكاست "الحوار كبير"، أول بودكاست رياضي بحضور جماهيري يقدّمه الإعلامي أحمد أسامة، قال أيمن أشرف: “بعد فرصة حسين الشحات اتعصبت جدًا… وبدأت أقول كلام مش أنا، ومش من طبيعتي خالص.”

وأضاف: “لقيت ياسر إبراهيم بيهديَّني وبيقولي: متقلقش… هنكسب.”

تسديدة زيزو

وأشار أيمن إلى أن لحظة تسديدة زيزو الشهيرة كانت نقطة تحوّل في إحساسه بالمباراة، موضحًا: “بعدها زيزو شاط الكورة اللي جات في العارضة… وقتها أنا اطمنت.”