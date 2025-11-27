من حلم إلى واقع .. مصر تطلق أكبر مشروع ربط بري في أفريقيا

أكد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن مشروع الطريق الدولي القاهرة – كيب تاون يمثل حلمًا أفريقيًا يتحول تدريجيًا إلى واقع، بفضل الرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي وضعت القارة على طريق جديد من التنمية والتكامل.

أهم مشروعات الربط القاري

وأوضح الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "نانسا" على قناة المحور، أن مصر قدمت نموذجًا رائدًا في تطوير البنية التحتية، ما جعلها محط اهتمام الدول الأفريقية التي تسعى إلى تحديث شبكات الطرق والمرافق لديها. وأشار إلى أن مشروع الطريق يُعد أحد أهم مشروعات الربط القاري، ويمثل خطوة محورية لتعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا.

وقال الشرقاوي إن الطريق يمتد داخل مصر لمسافة 1155 كيلومترًا من الإسكندرية حتى أرقين، قبل أن يواصل عبوره عبر 10 دول أفريقية وصولًا إلى مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا، بطول إجمالي يتجاوز 10 آلاف كيلومتر، ما يجعله واحدًا من أكبر مشروعات النقل البري في القارة.

ضعف شبكات النقل

وأضاف أن ضعف شبكات النقل بين الدول الأفريقية كان أحد أبرز المعوقات أمام تنمية التجارة والاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة في القارة، وهو إرث سلبي خلفه الاستعمار؛ أما هذا المشروع فلا يتيح فقط سهولة الحركة والتنقل، بل يفتح الباب أمام فرص تنموية متكاملة تشمل مشروعات زراعية وصناعية وتجارية على جانبي الطريق.

نقلة نوعية في الاستثمار

وأشار الشرقاوي إلى أن دولًا مثل زامبيا وزيمبابوي تمتلك ثروات ضخمة يمكن أن تستفيد من هذا الطريق في تعزيز صادراتها وتحسين حركة التجارة، مؤكدًا أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في الاستثمار والتكامل الاقتصادي داخل القارة الأفريقية.