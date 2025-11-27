الصحة: الفيروسات تنتشر في هذا التوقيت سنويًا .. ولا داعي للذعر



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه لا يوجد هناك أي نوع من أنواع الفيروسات الجديدة أو المجهولة أو التحورات المجهولة حاليا، معلقا “ بقالنا فترة كان الأكثر انتشارًا هو الكوفيد، وكانت الإنفلونزا الإصابة بيها قليلة، وبنكتسب المناعة من التعرض المستمر للإصابات، فلما تقريبًا بقالنا 4 أو 5 سنين الأكثر انتشارًا هو الكوفيد، ما كانش الناس بيجيلها انفلونزا، وبالتالي فكأننا نتعامل معها لأول مرة، عشان كده الأعراض أشد”.

وقال عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن هناك انتشار للإصابة بالفيروسات التنفسية في هذا الوقت، وهي نفس معدلات الانتشار الموجودة في هذا التوقيت من كل عام ولا داعي للذعر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أكثر الفيروسات شيوعًا هذا العام هو فيروس الأنفلونزا بنسبة 66% من معدل الإصابات، يعني من كل 100 واحد في 66 عندهم أنفلونزا بأنواعها، ثم الفيروس المخلوي، ثم يلي ذلك الكورونا.