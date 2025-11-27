تلوث الجرح .. تدخّل طبي عاجل لـ حالة والدة روبي الصحية

خضعت والدة الفنانة روبي لعملية جراحية جديدة، بعد تدهور حالتها الصحية وتلوث الجرح الناتج عن جراحة سابقة، الأمر الذي استدعى تدخلاً طبيًا عاجلًا اليوم.

ونشرت شقيقة روبي تفاصيل الحالة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طالبة الدعاء لوالدتهما : «من كام يوم ماما تعبت جدًا ودخلت عملية كبيرة، وبعدها الجرح اتلوث، ف هندخل عملية تانية النهاردة.. يا رب سلّم يا رب، وفك كربي يا رب، ادعولها، ربنا يخليها لي وتقوم بالسلامة».

أحدث أعمال روبي

أطلقت روبي قبل قليل عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» ومنصات الموسيقى المختلفة أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان «حقك عليّا»، على طريقة السينجل.

الأغنية الجديدة من كلمات حازم إكس وألحان فلسطيني وحازم إكس، وتوزيع فلسطيني. وتستعد روبي خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة جديدة من الأغنيات المنفردة، إلى جانب استعدادها لإحياء عدد من الحفلات داخل مصر وخارجها.