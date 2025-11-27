أحمد حسن: منتخب مصر يتحدى الظروف في كأس العرب .. وهدفنا التتويج رغم الغيابات

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، جاهزية لاعبي الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العرب رغم الظروف الصعبة التي مر بها المنتخب خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز بسبب ارتباطات الفريق في الدوري المصري.

وقال حسن في تصريحات للصحفيين، إن اسم مصر يجعلها دائمًا ضمن أبرز المرشحين للمنافسة في أي بطولة، مشيرًا إلى أن العديد من نجوم الكرة العربية وضعوا المنتخب المصري ضمن ترشيحاتهم للفوز باللقب.

الظروف الصعبة في اختيار اللاعبين

وأضاف: "رغم كل الظروف التي واجهتنا في عملية اختيار القائمة، وغياب لاعبي بيراميدز المؤثر بعد رفض تأجيل مباراتيه أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية، إلا أننا سنلعب من أجل التتويج. كنا نعتمد على عناصر من بيراميدز في المعسكرات السابقة مثل أحمد سامي ومحمود مرعي وأحمد عاطف (قطة) وكريم حافظ ومروان حمدي".

الثقة الكاملة

وشدد أحمد حسن على ثقته الكاملة في الروح القتالية للاعبين، مؤكدًا وجود حالة كبيرة من التفاؤل بقدرة الجيل الحالي على تحقيق إنجاز جديد في كأس العرب وتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية.

وجود حلمي طولان

وأوضح أن وجود حلمي طولان على رأس الجهاز الفني، بجانب عصام الحضري مدرب الحراس، يمثل إضافة قوية للمنتخب، نظرًا لما يمتلكه الثنائي من خبرات كبيرة سيتم نقلها للاعبين.

وأشار حسن إلى أنه تحدث مع اللاعبين حول أهمية البطولة بالنسبة لهم على المستوى الشخصي، باعتبارها فرصة لإثبات الذات وترك بصمة قوية في مسيرتهم الكروية وإسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أنه نقل لهم شعور الفرح والفخر الذي عاشه الجيل السابق بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية.

وعن المنافسة في البطولة، قال مدير المنتخب: "هناك منتخبات ستشارك بالصف الأول مثل السعودية، والمنافسة ستكون شرسة. نحترم الجميع، لكن تركيزنا الآن ينصب على مواجهة الكويت في الجولة الأولى، ثم الإمارات في الثانية، وبعدها عبور دور المجموعات إلى ربع النهائي".

واختتم أحمد حسن تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة ستشهد منافسة قوية بين 16 منتخبًا عربيًا في أجواء أخوية، مشددًا على ثقته في دعم الجماهير المصرية داخل الملاعب القطرية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة خلال البطولة.