بعد نداء الأزهر .. خبير نفسي يكشف كيف يدمّر التحرش نفسية الطفل .. ولماذا يتحول بعض الأفراد إلى معتدين
زيلينسكي: اجتماع أوكراني أمريكي هذا الأسبوع لبحث صيغة للسلام والأمن
أشرف صبحي يكشف لـ صدى البلد خطة تطوير منتخبات مصر من الناشئين إلى القمة
وزير الرياضة يكشف سبب تدهور قطاعات الناشئين فى مصر
بعد انتشارها بقوة.. أعراض الانفلونزا الجديدة
اليونسكو تعتزم التعاون الزراعي وإدارة الموارد المائية بالوادي الجديد
الفيفا يكشف تصنيف المنتخبات في قرعة كأس العالم .. من يتجنب مواجهة مصر؟
بتروجيت يتأهل لدور الـ16 من كأس مصر بالفوز على وادي دجلة بهدف نظيف
رموا عليهم مية نار.. إصابة شاب وشقيقه في مشاجرة مع أهل زوجته بشبرا الخيمة
محافظ البحر الأحمر: السيول تحت السيطرة ولم تتسبب في قطع الطرق
الصعيد يقود التنمية.. برنامج مصري يحصد ثقة الأمم المتحدة والبنك الدولي
أحمد حسن: منتخب مصر يتحدى الظروف في كأس العرب .. وهدفنا التتويج رغم الغيابات

أكد أحمد حسن، مدير منتخب مصر الثاني، جاهزية لاعبي الفراعنة لخوض منافسات بطولة كأس العرب رغم الظروف الصعبة التي مر بها المنتخب خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها أزمة استبعاد لاعبي بيراميدز بسبب ارتباطات الفريق في الدوري المصري.

وقال حسن في تصريحات للصحفيين، إن اسم مصر يجعلها دائمًا ضمن أبرز المرشحين للمنافسة في أي بطولة، مشيرًا إلى أن العديد من نجوم الكرة العربية وضعوا المنتخب المصري ضمن ترشيحاتهم للفوز باللقب.

الظروف الصعبة في اختيار اللاعبين

وأضاف: "رغم كل الظروف التي واجهتنا في عملية اختيار القائمة، وغياب لاعبي بيراميدز المؤثر بعد رفض تأجيل مباراتيه أمام بتروجت وكهرباء الإسماعيلية، إلا أننا سنلعب من أجل التتويج. كنا نعتمد على عناصر من بيراميدز في المعسكرات السابقة مثل أحمد سامي ومحمود مرعي وأحمد عاطف (قطة) وكريم حافظ ومروان حمدي".

الثقة الكاملة

وشدد أحمد حسن على ثقته الكاملة في الروح القتالية للاعبين، مؤكدًا وجود حالة كبيرة من التفاؤل بقدرة الجيل الحالي على تحقيق إنجاز جديد في كأس العرب وتقديم صورة مشرفة للكرة المصرية.

وجود حلمي طولان

وأوضح أن وجود حلمي طولان على رأس الجهاز الفني، بجانب عصام الحضري مدرب الحراس، يمثل إضافة قوية للمنتخب، نظرًا لما يمتلكه الثنائي من خبرات كبيرة سيتم نقلها للاعبين.

وأشار حسن إلى أنه تحدث مع اللاعبين حول أهمية البطولة بالنسبة لهم على المستوى الشخصي، باعتبارها فرصة لإثبات الذات وترك بصمة قوية في مسيرتهم الكروية وإسعاد الجماهير المصرية، مؤكدًا أنه نقل لهم شعور الفرح والفخر الذي عاشه الجيل السابق بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية.

وعن المنافسة في البطولة، قال مدير المنتخب: "هناك منتخبات ستشارك بالصف الأول مثل السعودية، والمنافسة ستكون شرسة. نحترم الجميع، لكن تركيزنا الآن ينصب على مواجهة الكويت في الجولة الأولى، ثم الإمارات في الثانية، وبعدها عبور دور المجموعات إلى ربع النهائي".

واختتم أحمد حسن تصريحاته بالتأكيد على أن البطولة ستشهد منافسة قوية بين 16 منتخبًا عربيًا في أجواء أخوية، مشددًا على ثقته في دعم الجماهير المصرية داخل الملاعب القطرية لتحقيق أفضل نتائج ممكنة خلال البطولة.

أرشيفية

لمدة 3 أشهر.. تحويلات مرورية جديدة بشارع الهرم

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

سعر استمارة البطاقة الشخصية

من 50 لـ 800 جنيه.. سعر استمارة البطاقة الشخصية 2025

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

والدة شيماء جمال

شتيمة وتهديد .. مُحاكمة والدة شيماء جمال 15 يناير لسب مُحاميي خصومها

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنتشار الفيروسات التنفسية بمصر

الأهلي والزمالك

في 24 ساعة.. حوادث سير تضرب الأهلي والزمالك | من الضحايا؟

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

كدوانى : المنيا تمتلك ثروة زراعية وصناعية واعدة .. وتفتح أبوابها للاستثمار

مجلس البردة الشريفة يضيء مسجد سيدي أحمد النجم بالأقصر في أجواء روحانية مميزة

مجلس البردة الشريفة يضيء مسجد النجم بالأقصر في أجواء روحانية مميزة .. فيديو

غلق شارع

لمدة 3 شهور.. غلق كلي لشارع الأهرام لتنفيذ أعمال إنشائية بمحطة مترو المطبعة

أيتن عامر تتحدث عن مسؤولية الأمومة وضغوط الشهرة في صاحبة السعادة

20 صورة لاحتفال فريق عمل السرايا الصفرا بأول يوم بروفات | شاهد

توابل سحرية تقلّل الغازات في الكرنب والقرنبيط

أفضل مشروبات تمدك بفيتامين د .. طرق سهلة لتعزيز صحتك

ثوران بركان مفاجئ

بعد 12 ألف سنة .. بركان من العصر الحجري بإثيوبيا يعود للحياة

جنات مع الشاب الحسن عادل

في أول تعاون فني.. الحسن عادل وجنات يطرحان دويتو "الليلة حلوة" بإطلالة مرحة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

