رسالة تحفيزية.. أبو ريدة يدعم منتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على الظهور بصورة مشرفة خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم مستويات قوية تعكس مكانة الكرة المصرية على الساحة العربية والإقليمية.

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن الجميع مطالب بالعمل بروح الفريق من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترضي الجماهير.

منافسات قوية وطموحات كبيرة

وأشار أبو ريدة إلى أن بطولة كأس العرب هذا العام تشهد مشاركة منتخبات قوية تمتلك خبرات كبيرة وإمكانات فنية عالية، ما يجعل المنافسة أكثر صعوبة وإثارة.

ولفت إلى أن المباريات ستكون حافلة بالتحديات، مؤكدًا أن جميع الفرق المشاركة تظهر بصورة منظمة منذ اليوم الأول، وتتمتع بالجاهزية والانضباط داخل الملعب، وهو ما يتطلب من المنتخب المصري التركيز الكامل في كل لقاء.

رسالة تحفيزية للاعبين

وفي حديثه للاعبي المنتخب، شدد رئيس الاتحاد على أهمية التعامل بجدية مع كل مباراة، قائلًا: “أنتم اسم كبير، وتمثلون تاريخًا عريقًا للكرة المصرية، ومعكم مجموعة من الشباب الصاعدة القادرة على صناعة الفارق إذا ما التزمت بالتركيز والانضباط”. وأضاف أن تقديم الأداء القوي لا يعتمد فقط على المهارات الفردية، وإنما على التعاون والروح القتالية حتى صافرة النهاية.

آمال الجماهير ودعم الاتحاد

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير المصرية تضع آمالًا عريضة على هذا الجيل من اللاعبين، منتظرين منهم أداءً مشرفًا ونتائج إيجابية تعكس تطور المنتخب. كما أكد دعم الاتحاد الكامل للمنتخب خلال مشواره في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق إنجاز يليق باسم مصر ويعزز مكانتها الكروية على المستوى العربي



