أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها
عرضوا أغاني عربية.. هاكرز يخترقون شاشات محطات الحافلات في إسرائيل
بدون إنسانية.. ماذا قال عمرو السوليه عن طريقة تعامل فايلر؟
البابا تواضروس: زيارتي للنمسا تستغرق أسبوعا للمتابعة الصحية والصلاة في قداسين
لاسارتي مكنش مستوعب.. عمرو السوليه يكشف كواليس خماسية صن داونز أمام الأهلي
10 أوقات يستجاب فيها الدعاء.. لا تفوت فرصة الإجابة
تحديد هوية المشتبه به في إطلاق النار أمام البيت الأبيض
دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد
البابا تواضروس: الله ضابط الحياة.. والرضا يمنح السعادة ويتطلب "طول الأناة"
خلال اجتماع الأربعاء.. البابا تواضروس يهنئ ببدء صوم الميلاد | صور
بعد رحيلها المفاجئ.. ماذا قالت رئيسة قناة الشمس عن هبة الزياد؟
هل إطلاق النار أمام البيت الأبيض عمل إرهابي؟.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق
رياضة

رسالة تحفيزية.. أبو ريدة يدعم منتخب مصر قبل انطلاق كأس العرب

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

أكد هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ثقته الكبيرة في قدرة منتخب مصر على الظهور بصورة مشرفة خلال مشاركته المرتقبة في بطولة كأس العرب، مشيرًا إلى أن الفريق يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم مستويات قوية تعكس مكانة الكرة المصرية على الساحة العربية والإقليمية. 

وأوضح أن الجهاز الفني واللاعبين يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، وأن الجميع مطالب بالعمل بروح الفريق من أجل تحقيق نتائج إيجابية ترضي الجماهير.

منافسات قوية وطموحات كبيرة

وأشار أبو ريدة إلى أن بطولة كأس العرب هذا العام تشهد مشاركة منتخبات قوية تمتلك خبرات كبيرة وإمكانات فنية عالية، ما يجعل المنافسة أكثر صعوبة وإثارة.

 ولفت إلى أن المباريات ستكون حافلة بالتحديات، مؤكدًا أن جميع الفرق المشاركة تظهر بصورة منظمة منذ اليوم الأول، وتتمتع بالجاهزية والانضباط داخل الملعب، وهو ما يتطلب من المنتخب المصري التركيز الكامل في كل لقاء.

رسالة تحفيزية للاعبين

وفي حديثه للاعبي المنتخب، شدد رئيس الاتحاد على أهمية التعامل بجدية مع كل مباراة، قائلًا: “أنتم اسم كبير، وتمثلون تاريخًا عريقًا للكرة المصرية، ومعكم مجموعة من الشباب الصاعدة القادرة على صناعة الفارق إذا ما التزمت بالتركيز والانضباط”. وأضاف أن تقديم الأداء القوي لا يعتمد فقط على المهارات الفردية، وإنما على التعاون والروح القتالية حتى صافرة النهاية.

آمال الجماهير ودعم الاتحاد

واختتم أبو ريدة تصريحاته بالتأكيد على أن الجماهير المصرية تضع آمالًا عريضة على هذا الجيل من اللاعبين، منتظرين منهم أداءً مشرفًا ونتائج إيجابية تعكس تطور المنتخب. كما أكد دعم الاتحاد الكامل للمنتخب خلال مشواره في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق وتحقيق إنجاز يليق باسم مصر ويعزز مكانتها الكروية على المستوى العربي


 

منتخب مصر حلمى طولان اخبار الرياضة كأس العرب

هبة الزياد

وفاة الاعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

اعراض فيروس ماربوج

يسبب الوفاة في7 أيام.. أعراض فيروس ماربوج القاتل

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية وشبورة على هذه المناطق والطرق

رمضان صبحي

رسميًا.. إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات

أرشيفية

تقرير الطب الشرعي دليل قاطع للبراءة أو الإدانة.. ما الحقيقة؟

ارشيفية

إصابة طبيب و7 سيدات في تصادم ملاكي وتروسيكل بالعياط

أرشيفيه

وزة وبطة.. دعا.رة من 500 جنيه أون لاين لـ5 آلاف بالبيت

بالصور

هنا الزاهد تثير الجدل بفستان ملفت فى آخر ظهور لها

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

سيتروين تكشف عن السيارة الأحادية التي ستحمل ألوانها ببطولة فورمولا إي

بعد انتشار الأنفلونزا الموسمية.. مشروب لعلاج البرد بسرعة

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

ليلة نجوم بشرم الشيخ… يسرا وإلهام شاهين في أبرز لحظات افتتاح الدورة العاشرة

فوائد القرنفل

فص واحد.. معجزة القرنفل اليومية

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

