تدريب مفتوح غدا لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقطر

حلمى طولان
حلمى طولان

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني المشارك فى كأس العرب بقطر بقيادة حلمي طولان تخصيص 15 دقيقة لوسائل الإعلام قبل انطلاق المران الأخير للمنتخب الوطنى المقرر اقامته غدا الخميس فى تمام الخامسة مساءاً بمركز المنتخبات الوطنية بالسادس من اكتوبر.

وانطلق الثلاثاء الماضى بمعسكر المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، المعسكر الأخير للمنتخب الوطنى المشارك في كأس العرب بالعاصمة القطرية الدوحة، وهى المرة الأولى التى يستضيف فيها مركز المنتخبات، أحد المنتخبات الوطنية الأولى منذ إنشائه.

بدء المعكسر

ووسط أجواء مثالية ، أدي المنتخب  مرانه الأول بالمعسكر ، حيث شاركت فيه مجموعة كبيرة من اللاعبين ، وحرص كل من حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب وأحمد حسن، مدير المنتخب على عقد اجتماع مع اللاعبين والتأكيد على أهمية البطولة وحثهم على بذل أقصى جهد من أجل الوصول لأبعد نقطة فيها لتصدير الفرحة للجماهير المصرية.

وقاد عصام الحضري، مدرب حراس المرمى فقرة تدريب حراس المرمى، بمشاركة  محمد بسام وعلى لطفي، بينما غاب محمد عواد لارتباطه مع الزمالك بمباراته المقبلة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية. 

طولان يؤكد جاهزية المنتخب 

ومن جانبه، أكد حلمي طولان أن الجهاز الفني، حرص على متابعة مباراة الكويت ضد موريتانيا والتي حسمها الكويت لصالحه، ليكون الفريق الرابع في مجموعة منتخبنا ببطولة كأس العرب. 

وشدد طولان على أن المنتخب  جاهز للقاء الكويت بالعاصمة القطرية، في افتتاح مشواره بدور المجموعات، فى الثاني من ديسمبر المقبل. 

وأثنى المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب على إقامة المعسكر التدريبي بمركز المنتخبات الوطنية،  والذي تتوافر فيه كل الإمكانات للاعبين من ملاعب رائعه وإقامة وجيم وهدوء ونظام، وهي عوامل مهمة لنجاح المعسكر.

الجهاز الفني للمنتخب الوطني كأس العرب حلمي طولان مركز المنتخبات الوطنية الدوحة عصام الحضري

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
