رياضة

فيفا يخطر اتحاد الكرة بتصنيف منتخب مصر في قرعة كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارًا رسميًا من الاتحاد الدولي "فيفا" بشأن تصنيف منتخب مصر في قرعة بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وذلك قبل إقامة مراسم القرعة في 5 ديسمبر المقبل بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

منتخب مصر ضمن التصنيف الثالث

جاء المنتخب المصري في التصنيف الثالث بين 48 منتخبًا تم تأهلها حتى الآن إلى نهائيات كأس العالم 2026، وذلك إلى جانب منتخبات:

  • النرويج
  • بنما
  • الجزائر
  • إسكتلندا
  • باراجواي
  • تونس
  • كوت ديفوار
  • أوزبكستان
  • قطر
  • السعودية
  • جنوب أفريقيا

تصنيفات المنتخبات في قرعة كأس العالم 2026

التصنيف الأول

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

التصنيف الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

التصنيف الرابع

الأردن – كاب فيردي – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا
بالإضافة إلى:

  • 4 منتخبات من الملحق الأوروبي
  • منتخبين من الملحق العالمي المقرر إقامته في مارس المقبل

لوائح سحب القرعة وآلية توزيع المنتخبات

وفقًا للوائح "فيفا"، يمنع تواجد أكثر من منتخب واحد من نفس القارة داخل المجموعة الواحدة، باستثناء أوروبا التي قد يصل عدد ممثليها إلى 16 منتخبًا.

كما أعلن "فيفا" أن طريق البطولة سيُقسّم إلى مسارين حتى الدور نصف النهائي، بحيث:

  • يتم وضع أعلى منتخبين في التصنيف العالمي في مسارين مختلفين
  • وكذلك الحال للمنتخبات صاحبة التصنيفين الثالث والرابع
    وذلك لضمان عدم مواجهتهم قبل المباراة النهائية إذا تصدر كل منهم مجموعته.

توزيع المنتخبات المستضيفة للمونديال

تبدأ إجراءات القرعة بتحديد رؤوس المجموعات للمنتخبات الثلاثة المستضيفة:

  • المكسيك على رأس المجموعة الأولى
  • كندا على رأس المجموعة الثانية
  • الولايات المتحدة على رأس المجموعة الرابعة

ثم يتم استكمال توزيع منتخبات التصنيف الأول على بقية المجموعات، قبل الانتقال إلى منتخبات التصنيفين الثاني والثالث ثم الرابع، حتى اكتمال المجموعات الـ12 المشاركة في الدور الأول.

اسر ياسين وغادة عبد الرازق
ميرفت سلامة
عادات تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم
أحمد مجدي
