غياب صلاح مصدق بعد إبلاغ الزمالك بفسخ تعاقده

تغيب المغربي صلاح مصدق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مران اليوم الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية قبل السفر لجنوب أفريقيا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية.

يأتي ذلك بعدما أخطر اللاعب مسؤولي الزمالك بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني .

قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك إن الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم الفريق الأول لكرة القدم غادر القاهرة عقب مباراة زيسكو الزامبي الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد حصوله على موافقة الجهاز الفني للمشاركة مع منتخب فلسطين في مباراته أمام ليبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العرب، في ظل أهمية المباراة لمنتخب فلسطين للتأهل إلى كأس العرب وهو ما جعلنا نوافق حتى نرى الأشقاء في أفضل المحافل طالما بالإمكان المساعدة، كما أن اللاعب لن يتأخر عن بعثة الفريق الأبيض.

وأضاف مدير الكرة أن اللاعب سيتواجد مع بعثة الزمالك في جنوب أفريقيا بشكل طبيعي غدٍ الأربعاء، بعدما تم إنهاء كافة الإجراءات له بالتنسيق بين الجانبين .

وأوضح عبد الناصر محمد أنه تم وضع برنامج خاص للاعب لخوض تدريبات استشفائية فور وصوله لجنوب أفريقيا وسيكون جاهزًا لخوض مباراة كايزر تشيفز، وأنه تم الموافقة على انضمامه لمنتخب بلاده للوقوف بجانب منتخب فلسطين الحبيب، خاصة وأنه هناك تنسيق دائم بين نادي الزمالك والمنتخب الفلسطيني بخصوص اللاعبين في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

وتغادر القاهرة في الحادية عشرة مساء اليوم الثلاثاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى جنوب أفريقيا، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس البعثة أحمد خالد حسانين عضو مجلس إدارة نادي الزمالك.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني .