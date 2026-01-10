القصة الكاملة للطبيب المزيف الذي انتحل صفة شقيقة لمدة عامين بالبحيرة

انتحال أحد الاشقاء صفة شقيقه التوأم الطبيب، وممارسة المهنة بدلًا منه داخل وحدة تنظيم الأسرة باحدى قرى محافظة البحيرة ، لمدة عامين كاملين وتوقيعه الكشف على الأطفال بوحدة تنظيم الأسرة..

تجديد حبس المتهمين

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شبراخيت الجزئية بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، تجديد حبس توأم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لانتحال أحدهما صفة شقيقه التوأم الطبيب بدلًا منه داخل وحدة طب الأسرة بقرية جزيرة نكلا التابعة لذات المركز، لمدة عامين كاملين، وتوقيعه الكشف على المواطنين بوحدة طب الأسرة.

مديرية الصحة بالبحيرة

من ناحية أخرى، قررت مديرية الصحة بالبحيرة تشكيل لجنة فنية وإدارية مكبرة لفحص ومراجعة كافة الأعمال الإدارية والطبية بوحدة تنظيم الأسرة بقرية جزيرة نكلا، وذلك على خلفية ضبط منتحل صفة ظل يعمل بدلًا من شقيقه التوأم لمدة عامين.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن اللجنة بدأت عملها بمراجعة دقيقة للمستندات والتقارير الطبية التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، وتتركز مهامها في النقاط التالية، مراجعة سجلات الحضور والانصراف، للتأكد من كيفية إثبات تواجد الطبيب الأصلي ،بينما كان شقيقه هو من يباشر العمل، مع فحص دفاتر التذاكر الطبية.

وكذا حصر حالات الكشف التي أجراها المنتحل لضمان سلامة المرضى وعدم صرف أدوية خاطئة، وكذلك سماع أقوال الممرضات والإداريين بالوحدة لتحديد مدى علمهم بالواقعة من عدمه، وكيفية مرور هذه الخدعة طوال عامين.

انتحل صفة شقيقة الطبيب

وكان المستشار عادل حمودة، مدير نيابة مركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة، قرر حبس شخصين توأم 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب انتحال أحدهما صفة شقيقه التوأم الطبيب، وممارسة المهنة بدلًا منه داخل وحدة تنظيم الأسرة بقرية جزيرة نكلا التابعة لدائرة المركز، لمدة عامين كاملين وتوقيعه الكشف على الأطفال بوحدة تنظيم الأسرة.