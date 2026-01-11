قمة الدوري الإيطالي.. إنتر ميلان المتصدر يواجه حامل اللقب نابولي

يستضيف فريق إنتر ميلان منافسه نابولي، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة إنتر ضد نابولي اليوم في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

ويسعى فريق إنتر ميلان،لمواصلة الانتصارات، وتعزيز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد اقتناصة الجولة الماضية مستغلا سقوط غريمه ميلان أمام جنوى.

وبنفس الطموح يدخل فريق نابولي، صاحب اللقب المباراة، حيث يسعى لملاحقة الصدارة بعد عدة نتائج سلبية لاحقته في الموسم الحالي أخر بالتعال مع هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2.

ترتيب الدوري الإيطالي

يتصدر فريق إنتر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، فيما جاء فريق نابولي في المركز الرابع برصيد 38 نقطة.