ميلان يواجه فيورنتينا بآمال العودة لصدارة الدوري الإيطالي

يحل فريق ميلان ضيفا ثقيلا على فيورنتينا اليوم الأحد علي ملعب أرتيميو فرانكي ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق ميلان لمواصلة ملاحقة غريمه إنتر ميلان في صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

فيما يحاول فريق فيورنتينا تحسين مركزه في جدول الترتيب بعد دخوله منطقة الخطر واقترابه من الهبوط.



ويحتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي برصيد 39 نقطة خلف جاره الإنتر المتصدر بـ42 نقطة، فيما جاء فيورنتينا في المركز الـ19 برصيد 12 نقطة.

وفقد فريق ميلان صدارة جدول الترتيب في الجولة الماضية بعد التعادل مع جنوى بنتيجة 1-1 فيما اقتنصها أنتر ميلان بالفوز على بارما.