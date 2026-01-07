نابولي يفلت من الهزيمة أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

فلت نابولي من هزيمة أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، بالجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاءت أهداف هيلاس فيرونا في الدقيقة 16 ,27 عن طريق مارتن فريسي وجيفت أوريان.

وقلص نابولي الفارق في الدقيقة 54، عن طريق سكوت مكتوميناي، وأدرك جيوفاني دي لورينزو هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نابولي الي النقطة 38 في المركز الثالث، وارتفع رصيد هيلاس فيرونا الي النقطة الـ 13 في المركز الـ 18.

وجاء تشكيل نابولى:

ميلينكوفيتش سافيتش؛ دي لورنزو، رحماني، بونجورنو؛ بوليتانو، لوبوتكا، مكتوميناي، جوتيريز؛ إلماس، هويلوند، لانج

وجاء تشكيل هيلاس فيرونا :

فيرونا: مونتيبو؛ أوناي نونيز، بيلا كوتشاب، فالنتيني؛ براداريك، نياسي، جالياديني، بيرنيدي، فريز؛ سار، أوربان.