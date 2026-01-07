قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

نابولي يفلت من الهزيمة أمام هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

حسن العمدة

فلت نابولي من هزيمة أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، بالجولة الـ 18 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وجاءت أهداف هيلاس فيرونا في الدقيقة 16 ,27 عن طريق مارتن فريسي وجيفت أوريان.

وقلص نابولي الفارق في الدقيقة 54، عن طريق سكوت مكتوميناي، وأدرك جيوفاني دي لورينزو هدف التعادل لنابولي في الدقيقة 82.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نابولي الي النقطة 38 في المركز الثالث، وارتفع رصيد هيلاس فيرونا الي النقطة الـ 13 في المركز الـ 18.

وجاء تشكيل نابولى:

ميلينكوفيتش سافيتش؛ دي لورنزو، رحماني، بونجورنو؛ بوليتانو، لوبوتكا، مكتوميناي، جوتيريز؛ إلماس، هويلوند، لانج

وجاء تشكيل هيلاس فيرونا :

فيرونا: مونتيبو؛ أوناي نونيز، بيلا كوتشاب، فالنتيني؛ براداريك، نياسي، جالياديني، بيرنيدي، فريز؛ سار، أوربان.

نابولي هيلاس فيرونا نابولي وهيلاس فيرونا الدوري الايطالي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد