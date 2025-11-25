تعرف على مواعيد وأماكن مباريات منتخب مصر في كأس العرب

مع اقتراب صافرة البداية، تتجه الأنظار إلى العاصمة القطرية الدوحة حيث تنطلق منافسات كأس العرب 2025 بعد أيام قليلة، بمشاركة المنتخب المصري الثاني تحت قيادة المدير الفني المخضرم حلمي طولان. وتستضيف قطر البطولة للمرة الثانية على التوالي خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر 2025، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا.

وتأتي النسخة الجديدة وسط توقعات كبيرة بعد النجاح الذي حققته نسخة 2021، حيث تسعى المنتخبات المشاركة لتقديم مستويات قوية وخطف اللقب في بطولة تُعد من أبرز البطولات العربية جماهيريًا وإعلاميًا.

اكتمال مجموعة مصر في كأس العرب 2025

اكتملت ملامح المجموعة الثالثة بعد تأهل منتخب الكويت إلى النهائيات عقب فوزه على موريتانيا في الملحق، لينضم إلى منتخبات:

مصر

الأردن

الإمارات

الكويت

وتمثل هذه المجموعة إحدى أقوى مجموعات البطولة نظرًا لتقارب مستويات منتخباتها وتاريخ مواجهاتها.

جدول مباريات مصر في دور المجموعات

مصر × الكويت

2 ديسمبر 2025 – 4:30 مساءً – استاد لوسيل

الإمارات × مصر

6 ديسمبر 2025 – 8:30 مساءً – استاد لوسيل

مصر × الأردن

9 ديسمبر 2025 – 4:30 مساءً – استاد البيت

وتأمل الجماهير المصرية أن يقدم المنتخب الثاني أداءً تنافسيًا قويًا، في ظل الاعتماد على مجموعة من العناصر المحلية الواعدة.

ويطمح حلمي طولان إلى إثبات قدرته على قيادة الفريق نحو أدوار متقدمة وترك بصمة مميزة في واحدة من أقوى بطولات كرة القدم العربية.