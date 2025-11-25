استعدادا للبطولات العالمية .. الأولمبياد الخاص المصري ينظم المسابقة الوطنية للدراجات 2025

شهد نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي إقامة فعاليات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الدراجات، وسط أجواء مفعمة بالحماس والمنافسة الشريفة بين اللاعبين المشاركين من مختلف المحافظات.

حضر الفعاليات كل من الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني، والأستاذ الدكتور هشام الجيوشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، والدكتور أحمد حسين مدير النشاط الرياضي بالنادي وبمشاركة 60 لاعبًا ولاعبة يمثلون 36 هيئة مسجلة بالأولمبياد الخاص المصري.

وفي كلمته، أعرب الأستاذ الدكتور باسم تهامي عن سعادته بالمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون، مؤكدًا أن الأولمبياد الخاص المصري يواصل تنفيذ رؤيته في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بالشكل اللائق ، وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمه نادي 6 أكتوبر الرياضي، موجها الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ الدكتور عبداللطيف صبحي على حسن الاستضافة وتوفير كافة إمكانات النجاح لهذا الحدث المهم.

كما صرح الأستاذ الدكتور هشام الجيوشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي بأن النادي يفخر باحتضان مثل هذه البطولات التي تعكس رسالة إنسانية ورياضية راقية، مؤكدًا أن دعم لاعبي الاولمبياد الخاص وتعزيز مشاركتهم الرياضية يأتي في صميم دور النادي تجاه المجتمع.

وتضمنت المسابقة سباقا بطول 3 كيلومترات داخل الطرق الداخلية لنادي 6 أكتوبر الرياضي، حيث قدم اللاعبون أداءً متميزا عكس قدرتهم على التحدي والإصرار وروح المنافسة. ومن خلال النتائج النهائية، تم اختيار أعضاء المنتخبات المصرية عبر قرعة علنية أُجريت بين أوائل الفائزين، تمهيدًا لمشاركتهم في الألعاب الإقليمية 2026، والألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص – تشيلي 2027.

ويُذكر أن هذه المسابقة تأتي ضمن سلسلة فعاليات الاستعداد للاستحقاقات الإقليمية والعالمية، في إطار خطة الأولمبياد الخاص المصري لتجهيز لاعبيه لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في كافة المحافل الرياضية الدولية.