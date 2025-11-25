قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة قناة السويس: قمة السلام نجحت فى تعزيز الاستقرار بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب
التزام مصر بمبدأ "الصين الواحدة".. مدبولي يثمن قرارات زيادة الاستثمارات الصينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
نزاهة: غياب الدعاية الانتخابية أمام اللجان .. والمتابعون الدوليون أشادوا بالإقبال الكثيف
تقترب من 20 يومًا.. خريطة إجازات 2026 للموظفين والطلاب
حازم بدوي: الإقبال في المرحلة الثانية من انتخابات النواب أكبر عن الأولى
قبل ساعة من غلق اللجان .. توافد كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية بمصر الجديدة
أمانة عند الله.. أمين الإفتاء: التعامل مع الميت يكون بأدب شديد وليس بحجة أنه لا يشعر
على طريقة أفلام السيما | لصوص يقتحمون شقة 3 أيام متواصلة .. مفاجأة في اليوم الأخير.. والضحية يكشف التفاصيل
رئيس الأعلى للإعلام ووزير الإعلام الكويتي يبحثان سبل التعاون المشترك
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز بيراميدز على المقاولون العرب
بسبب انتخابات النواب .. طلب عاجل من خالد أبو بكر للأجهزة الأمنية
وزير الخارجية: مصر تستضيف 10 ملايين لاجئ وتوفر لهم التعليم والخدمات الأساسية
استعدادا للبطولات العالمية .. الأولمبياد الخاص المصري ينظم المسابقة الوطنية للدراجات 2025

الخاص المصري ينظم المسابقة الوطنية للدراجات 2025
الخاص المصري ينظم المسابقة الوطنية للدراجات 2025
ميرنا محمود

شهد نادي مدينة 6 أكتوبر الرياضي إقامة فعاليات المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في رياضة الدراجات، وسط أجواء مفعمة بالحماس والمنافسة الشريفة بين اللاعبين المشاركين من مختلف المحافظات.

حضر الفعاليات كل من الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري، والأستاذ عمرو محي الدين الطحاوي نائب المدير الوطني، والأستاذ الدكتور هشام الجيوشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي، والدكتور أحمد حسين مدير النشاط الرياضي بالنادي وبمشاركة 60 لاعبًا ولاعبة يمثلون 36 هيئة مسجلة بالأولمبياد الخاص المصري.

وفي كلمته، أعرب الأستاذ الدكتور باسم تهامي عن سعادته بالمستوى الفني الذي ظهر به اللاعبون، مؤكدًا أن الأولمبياد الخاص المصري يواصل تنفيذ رؤيته في إعداد أبطال قادرين على تمثيل مصر بالشكل اللائق ، وأشاد بالدعم الكبير الذي قدمه نادي 6 أكتوبر الرياضي، موجها الشكر لمجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ الدكتور عبداللطيف صبحي على حسن الاستضافة وتوفير كافة إمكانات النجاح لهذا الحدث المهم.

كما صرح الأستاذ الدكتور هشام الجيوشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر الرياضي بأن النادي يفخر باحتضان مثل هذه البطولات التي تعكس رسالة إنسانية ورياضية راقية، مؤكدًا أن دعم لاعبي الاولمبياد الخاص وتعزيز مشاركتهم الرياضية يأتي في صميم دور النادي تجاه المجتمع.

وتضمنت المسابقة سباقا بطول 3 كيلومترات داخل الطرق الداخلية لنادي 6 أكتوبر الرياضي، حيث قدم اللاعبون أداءً متميزا عكس قدرتهم على التحدي والإصرار وروح المنافسة. ومن خلال النتائج النهائية، تم اختيار أعضاء المنتخبات المصرية عبر قرعة علنية أُجريت بين أوائل الفائزين، تمهيدًا لمشاركتهم في الألعاب الإقليمية 2026، والألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص – تشيلي 2027.

ويُذكر أن هذه المسابقة تأتي ضمن سلسلة فعاليات الاستعداد للاستحقاقات الإقليمية والعالمية، في إطار خطة الأولمبياد الخاص المصري لتجهيز لاعبيه لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم مصر في كافة المحافل الرياضية الدولية.

محمد رشاد

محمد رشاد يطرح أغنيته "أنا موعود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

