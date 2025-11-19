قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
رياضة

تصنيف فيفا: منتخب مصر ثاني المنتخبات العربية ويحتل المركز 34 عالميًا

منتخب مصر
منتخب مصر
حمزة شعيب

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التحديث الأخير للتصنيف العالمي للمنتخبات، والذي أبرز استمرار قوة الحضور العربي على المستوى العالمي، مع تصدر بعض المنتخبات للمرتبة المتقدمة.

وجاء المنتخب المغربي في صدارة المنتخبات العربية محتلاً المركز 11 عالميًا، متقدّمًا على منتخب مصر الذي حل ثانيًا عربيًا في المركز 34 بعد نتائجه المميزة الأخيرة، يليه المنتخب الجزائري في المركز 35، والمنتخب التونسي في المرتبة 40.

أما في منطقة الخليج، فقد حافظ منتخب قطر على موقعه المتقدم نسبيًا في المركز 53 عالميًا، تلاه منتخب العراق الذي واصل تقدمه ليصل إلى المركز 58، ثم منتخب السعودية في المركز 60، متفوقًا على منتخب الأردن في المركز 66 والإمارات في المركز 67.

وشمل التصنيف باقي المنتخبات العربية على النحو التالي:

عُمان (79)، سوريا (87)، البحرين (91)، فلسطين (98)، لبنان (107)، جزر القمر (108)، ليبيا (111)، موريتانيا (115)، السودان (118)، الكويت (135)، اليمن (151)، جيبوتي (196)، والصومال (200).

ويعكس هذا التصنيف التباين الكبير بين المنتخبات العربية، مع حضور قوي للفرق الشمالية الإفريقية وتطور ملحوظ لعدد من منتخبات غرب آسيا، في انتظار تأثير المباريات والمنافسات المقبلة على ترتيب هذه الفرق عالميًا.

