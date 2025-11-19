تصنيف فيفا: منتخب مصر ثاني المنتخبات العربية ويحتل المركز 34 عالميًا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التحديث الأخير للتصنيف العالمي للمنتخبات، والذي أبرز استمرار قوة الحضور العربي على المستوى العالمي، مع تصدر بعض المنتخبات للمرتبة المتقدمة.

وجاء المنتخب المغربي في صدارة المنتخبات العربية محتلاً المركز 11 عالميًا، متقدّمًا على منتخب مصر الذي حل ثانيًا عربيًا في المركز 34 بعد نتائجه المميزة الأخيرة، يليه المنتخب الجزائري في المركز 35، والمنتخب التونسي في المرتبة 40.

أما في منطقة الخليج، فقد حافظ منتخب قطر على موقعه المتقدم نسبيًا في المركز 53 عالميًا، تلاه منتخب العراق الذي واصل تقدمه ليصل إلى المركز 58، ثم منتخب السعودية في المركز 60، متفوقًا على منتخب الأردن في المركز 66 والإمارات في المركز 67.

وشمل التصنيف باقي المنتخبات العربية على النحو التالي:

عُمان (79)، سوريا (87)، البحرين (91)، فلسطين (98)، لبنان (107)، جزر القمر (108)، ليبيا (111)، موريتانيا (115)، السودان (118)، الكويت (135)، اليمن (151)، جيبوتي (196)، والصومال (200).

ويعكس هذا التصنيف التباين الكبير بين المنتخبات العربية، مع حضور قوي للفرق الشمالية الإفريقية وتطور ملحوظ لعدد من منتخبات غرب آسيا، في انتظار تأثير المباريات والمنافسات المقبلة على ترتيب هذه الفرق عالميًا.