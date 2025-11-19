ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مدافعه البرازيلي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، عن إصابة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، في العضلة الضامة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

قد يغيب إيدير ميليتاو عن مباريات الدوري الإسباني ضد إلتشي وجيرونا وأتلتيك بلباو، بالإضافة إلى مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني.

تعرض ميليتاو للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل هذا الشهر، في الشوط الثاني من مباراة فريقه الودية التي انتهت بالتعادل 1-1 مع تونس أمس الثلاثاء، وتم استبداله عند مرور ساعة من اللعب بمدافع كروزيرو فابريسيو برونو.

أكد ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّصت إصابته بإصابة عضلية في العضلة المقربة الكبرى بساقه اليمنى، وسيخضع لمتابعة طبية لتعافيه".

وشارك ميليتاو في 13 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلاً هدفًا واحدًا وصنع آخر.

يعاني اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من إصابات طويلة الأمد منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من نادي بورتو البرتغالي عام 2019، وأصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أغسطس 2023 وعاد في مارس 2024، لكنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى في نوفمبر من ذلك العام، مما أدى إلى غيابه عن بقية موسم 2024-2025.