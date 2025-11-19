قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أزهري: الأبراج من أكبر المصائب التي ابتليت بها الأمة
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة مدافعه البرازيلي

ريال مدريد
ريال مدريد
القسم الرياضي

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء، عن إصابة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، في العضلة الضامة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده.

قد يغيب إيدير ميليتاو عن مباريات الدوري الإسباني ضد إلتشي وجيرونا وأتلتيك بلباو، بالإضافة إلى مباراة في دوري أبطال أوروبا ضد أولمبياكوس اليوناني.

تعرض ميليتاو للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب البرازيل هذا الشهر، في الشوط الثاني من مباراة فريقه الودية التي انتهت بالتعادل 1-1 مع تونس أمس الثلاثاء، وتم استبداله عند مرور ساعة من اللعب بمدافع كروزيرو فابريسيو برونو.

أكد ريال مدريد في بيان رسمي: "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على إيدير ميليتاو من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، شُخِّصت إصابته بإصابة عضلية في العضلة المقربة الكبرى بساقه اليمنى، وسيخضع لمتابعة طبية لتعافيه".

وشارك ميليتاو في 13 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات هذا الموسم، مسجلاً هدفًا واحدًا وصنع آخر.

يعاني اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا من إصابات طويلة الأمد منذ انضمامه إلى ريال مدريد قادمًا من نادي بورتو البرتغالي عام 2019، وأصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليسرى في أغسطس 2023 وعاد في مارس 2024، لكنه أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى في نوفمبر من ذلك العام، مما أدى إلى غيابه عن بقية موسم 2024-2025.

ريال مدريد إيدير ميليتاو ميليتاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

الكونجرس الأمريكي

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

سيارات البنزين

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد