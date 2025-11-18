تشواميني يكشف أسرار دوره في ريال مدريد: "أنا لاعب ارتكاز ولن أغيّر نفسي لإرضاء أحد"

أوضح الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، نجم وسط ريال مدريد، موقفه من تغيير مركزه داخل الملعب، مؤكداً أنه يفضّل اللعب في محور الارتكاز على حساب قلب الدفاع أو لاعب الوسط الهجومي، وهو الدور الذي يراه الأنسب لقدراته وتأثيره داخل الفريق.

وقال تشواميني في حوار مع صحيفة ليكيب الفرنسية، إنه رغم تتويجه في وقت مبكر بكل الألقاب الكبرى مع ريال مدريد، إلا أن شغفه لم ينطفئ، موضحاً: "على الرغم من أنني فزت بكل شيء تقريبًا منذ وصولي، ما زلت متعطشًا. أريد المزيد من ألقاب الليجا ودوري الأبطال".

تصريحات تشواميني

وأضاف: "عندما تعاقد معي ريال مدريد، كان الهدف أن ألعب بطريقتي… أن أكون تشواميني، لا أن أصبح لاعبًا مبتكرًا بجانب دوري كلاعب وسط دفاعي. كل لاعب هنا يعرف دوره جيدًا، وإذا بدأت تغيّر أسلوب لعبك لإرضاء الآخرين ستفقد نفسك سريعًا".

تطور اللاعب

وتحدث اللاعب الفرنسي عن التطور الفني الذي اكتسبه داخل النادي الملكي قائلاً: "منذ اليوم الأول، أجرى تشابي ألونسو اجتماعًا معي بالفيديو، عرض لي لقطات لمواقفي داخل الملعب، ما يمكنني تحسينه وما يمكن البناء عليه. شعرت منذ ذلك الحين أنني أصبحت أفضل في عدة جوانب".

وعن لحظة الصافرات التي تعرّض لها من جمهور ريال مدريد، كشف تشواميني عن تفاصيل ما شعر به: "لعبت كلاسيكو الموسم الماضي كقلب دفاع، وهو ليس مركزي. وعندما خرجت من الملعب كنت أعرف أن أدائي لم يكن جيدًا. قبل مباراة سيلتا فيجو قلت لنفسي: سنرى ماذا سيحدث في البرنابيو. وخلال الإحماء لم يحدث شيء… لكن مع بداية المباراة، وبعد أول لمسة، بدأت الصافرات".

وتابع: "كان أمامي خياران: إما أن أغضب أو أركز في لعبتي. اخترت أن ألعب بأسلوبي، وبالفعل قدمت مباراة رائعة، وبعدها اختفت الصافرات".

وختم حديثه قائلاً: "أفضل اللعب في مركز 6… أحب أن يكون الملعب أمامي، وأن أتحرك بحسب المساحات الفارغة، وهذا يمنحني الثقة لأكون في أفضل صورة ممكنة".