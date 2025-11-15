قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تؤكد دعمها لجهود الوساطة الأمريكية لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمى
القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور
حوادث النجوم.. أحمد ينجو بأعجوبة ومحمد صبري وإسماعيل الليثي يودعان الحياة
تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه
شبح وبائي يعود للحياة مجددا.. اكتشاف فيروس شلل الاطفال بعد عقود من الاختفاء
فضيحة دبلوماسية.. سوريا تخسر سفارتها في تركيا بسبب العجز عن دفع الإيجار
أسامة ربيع: عبور سفينة الحاويات العملاقة CCJV بعد مرورها بأمان من باب المندب
وظائف شاغرة بالجملة في جامعة القاهرة.. اعرف التخصصات المطلوبة
ترامب مهتم بالانضمام إلى مشروع عقاري سعودي بقيمة 63 مليار دولار
عقبالك.. متابع يستفز محمد رمضان بعد مساندة لأحمد سعد
صفقة بـ2.7 مليار جنيه.. الداخلية تحبط تهريب مخدرات قادمة من الخارج| صور
قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوارديولا يقترح صفقة تبادلية لضم بيلينجهام من ريال مدريد

جوارديولا
جوارديولا
منتصر الرفاعي

كشفت تقارير صحفية عن سعي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لإبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في محاولة لتعزيز صفوف الفريق الإنجليزي.

وفقًا لما نشرته شبكة Fichajes الإسبانية، يضع جوارديولا نجم ريال مدريد جود بيلينجهام على رأس أولوياته، حيث يرغب بشدة في ضمه إلى صفوف مانشستر سيتي. 

وأشارت التقارير إلى أن عدة أندية إنجليزية كبرى تبدي اهتمامًا باللاعب، إلا أن السيتي يأتي في المقدمة بفضل توصية مباشرة من المدرب الإسباني.

وقالت التقارير إن جوارديولا اقترح إتمام الصفقة عبر تبادل اللاعبين، بحيث ينتقل رودري من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد، مقابل انتقال بيلينجهام إلى بطل إنجلترا.

وتتضمن الصفقة المحتملة دفع مانشستر سيتي مبلغًا ماليًا إضافيًا بجانب رحيل رودري، لإقناع إدارة ريال مدريد بإتمام العملية.

جوارديولا مانشستر سيتي الإسبانية ريال مدريد بيلينجهام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سعد

أحمد سعد يتعرض لحادث سير ويدخل المستشفى

احمد سعد

على طريق السخنة.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حالة شقيقه أحمد بعد الحادث

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

إمام عاشور

إمام عاشور ينعى محمد صبرى نجم الزمالك السابق بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

التخطيط

التخطيط: الحكومة تسعى لتهيئة بيئة أعمال تنافسية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

جمارك

جمارك الإسكندرية تحبط محاولة تهريب كمية من السجائر الأجنبية

الاسكان

غداً..بدء تسليم 2045 قطعة أرض سكنية للمواطنين في العبور الجديدة

بالصور

جهاز شئون البيئة بالشرقية يفحص 908 سيارات ويضبط 61 مركبة مخالفة

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

حملات مكبرة بالشرقية لمتابعة مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بالتعريفة

موقف سيارت
موقف سيارت
موقف سيارت

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل رفع الإشغالات والتعديات المخالفة

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

شاهد | أبرز إطلالات جوليان “جولي” الجباس خطيبة نجم مانشستر سيتي عمر مرموش

خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس
خطيبة عمر مرموش جيلان “جولي” الجباس

فيديو

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

ازمة دينا الشربيني

القناة تتبرأ ومروة صبري تحذف الفيديوهات .. تطورات أزمة دينا الشربيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد