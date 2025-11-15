جوارديولا يقترح صفقة تبادلية لضم بيلينجهام من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية عن سعي بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لإبرام صفقة تبادلية مع ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل، في محاولة لتعزيز صفوف الفريق الإنجليزي.

وفقًا لما نشرته شبكة Fichajes الإسبانية، يضع جوارديولا نجم ريال مدريد جود بيلينجهام على رأس أولوياته، حيث يرغب بشدة في ضمه إلى صفوف مانشستر سيتي.

وأشارت التقارير إلى أن عدة أندية إنجليزية كبرى تبدي اهتمامًا باللاعب، إلا أن السيتي يأتي في المقدمة بفضل توصية مباشرة من المدرب الإسباني.

وقالت التقارير إن جوارديولا اقترح إتمام الصفقة عبر تبادل اللاعبين، بحيث ينتقل رودري من مانشستر سيتي إلى ريال مدريد، مقابل انتقال بيلينجهام إلى بطل إنجلترا.

وتتضمن الصفقة المحتملة دفع مانشستر سيتي مبلغًا ماليًا إضافيًا بجانب رحيل رودري، لإقناع إدارة ريال مدريد بإتمام العملية.