الساعات المقبلة.. أمطار تضرب عدة محافظات وتحذير عاجل من الأرصاد

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تقلبات ملحوظة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع بداية العام الجديد، مؤكدة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تطورات سريعة في الأجواء على عدد من المناطق.

سحب ممطرة وأمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أن السحب الممطرة بدأت في الظهور بالفعل على مناطق متفرقة من مطروح وشرق الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ما بين خفيفة ومتوسطة، مع احتمالية زيادتها على فترات متقطعة.





وأضافت الأرصاد أن الساعات المقبلة ستشهد كذلك ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على مناطق متفرقة من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة في بعض الأحيان.



حالة الطقس غدًا الجمعة 2 يناير 2026

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 2 يناير 2026، مشيرة إلى أن البلاد ستتأثر بأجواء شديدة البرودة خلال فترات الصباح الباكر والليل.

وأكدت الأرصاد أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يعود شديد البرودة مرة أخرى ليلًا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

شبورة مائية كثيفة وتحذير للسائقين

وأشارت الهيئة إلى توقعات بتكوّن شبورة مائية كثيفة اعتبارًا من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل الشبورة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد ووسط سيناء، وقد تصل في بعض المناطق إلى حد الضباب، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وهو ما يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة.

فرص أمطار على عدة مناطق

وتوقعت الأرصاد فرص سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وذلك على فترات متقطعة.

رياح نشطة واضطراب في الملاحة البحرية

وحذّرت الهيئة من نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، خاصة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد والعريش.

كما يمتد اضطراب الملاحة إلى بعض مناطق سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 40 إلى 50 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

أعلنت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الجمعة على عدد من المحافظات، وجاءت كالتالي:

القاهرة

العظمى 19 درجة مئوية

الصغرى 10 درجات

الإسكندرية

العظمى 18 درجة

الصغرى 11 درجة

مطروح

العظمى 18 درجة

الصغرى 13 درجة

سوهاج

العظمى 21 درجة

الصغرى 9 درجات

قنا

العظمى 24 درجة

الصغرى 9 درجات

أسوان

العظمى 26 درجة

الصغرى 11 درجة

تحذير ونصائح للمواطنين

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر، خاصة أثناء القيادة في ساعات الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة الطقس شديد البرودة، خاصة خلال ساعات الليل.