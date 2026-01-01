أمطار على الإسكندرية تزامنا مع نوة أنواء رأس السنة

أ ش أ

تعرضت الإسكندرية عصر اليوم، لأمطار متوسطة مع انخفاض في درجة الحرارة وارتفاع امواج البحر تزامنا مع نوة "أنواء رأس السنة"، ولم تتأثر حركة سير المشاة والسيارات، واستمر تداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الاسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم.



وقرر محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الأحياء بالتواجد الميداني للتعامل مع اي تراكمات وتجمعات للامطار وكسحها، ومؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات لضمان سرعة الانتقال.



وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات وبدلات شركة الصرف الصحي خاصة بالأماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الأمطار لتصريفها وتسهيل الحركة، والتأكد من جاهزية وانفخاض البيارات ومحطات رفع المياه.



من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء بحري ايهاب صلاح ادارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي اشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا علي الممتلكات والارواح وسلامة الملاحة البحرية.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



يذكر أن نوة "أنواء رأس السنة " تستمر لمدة 4 أيام تصاحبها غربية وأمطار.

