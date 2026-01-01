أمطار غزيرة ببعض المحافظات .. الأرصاد توضح حالة الطقس بأول أيام 2026

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الخميس ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد، في أول يوم بالعام الجديد 2026.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية عبر قناة إكسترا لايف، إن البلاد تشهد اليوم أجواء شتوية، وتحديدًا في المناطق الساحلية، وأن هناك فرصًا لـ سقوط الأمطار، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي، يساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة.

الأمطار

ولفتت إلى أن الأمطار تكون بين المتوسطة، وقد تكون غزيرة، في بعض المحافظات التي تكون مطلة على البحر المتوسط، وأن الأمطار خفيفة على الوجه البحري ومدن القناة.

الأمطار

وأشارت إلى أن القاهرة سيكون بها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق، وأن قيم درجات الحرارة تعتبر حول المعدلات الطبيعية وتسجل 20 درجة.

حالة البحر المتوسط



بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 20 09

بنها 20 11

دمنهور 19 11

وادي النطرون 20 10

كفر الشيخ 19 11

بلطيم 18 12

المنصورة 19 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 19 11

دمياط 19 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 11

العريش 22 11

رفح 21 10

رأس سدر 21 09

نخل 19 07

كاترين 14 03

الطور 21 12

طابا 20 09

شرم الشيخ 24 14

الغردقة 24 12

الإسكندرية 20 11

العلمين 18 12

مطروح 18 13

السلوم 17 11

سيوة 19 06

رأس غارب 23 12

سفاجا 23 13

مرسى علم 25 14

شلاتين 26 15

حلايب 24 17

أبو رماد 25 14

جبل علبة 24 16

رأس حدربة 23 17

الفيوم 20 09

بني سويف 21 09

المنيا 21 07

أسيوط 20 07

سوهاج 22 09

قنا 25 10

الأقصر 25 09

أسوان 26 11

الوادي الجديد 25 05

أبو سمبل 25 09