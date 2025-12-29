قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: توقعات بوصول حجم قطاع السياحة العالمي إلى 11.11 تريليون دولار في 2026
عدت على خير.. 10 توقعات كارثية لـ ليلى عبد اللطيف لم تتحقق في 2025
اللاعب داخل القفص.. جنايات الجيزة تحدد مصير رمضان صبحي في قضية التزوير غدا
طعنة غادرة تضع نجل ابنة خالة شاعر غنائي مشهور بين الحياة والموت| والخال: ياسين اتاخد غدر
مصر تطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى أرض الصومال
مصر وأنجولا.. محطة جديدة للفراعنة في سباق النجمة الثامنة
محامي هدير عبد الرازق يطعن بتزوير محضر الواقعة.. ويطالب بالبراءة| كواليس مثيرة
معاريف: خمسة ألغام سياسية تنتظر نتنياهو في لقائه مع ترامب بفلوريدا
بالتردد.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا
بيت الزكاة: توزيع بطاطين و عبوات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات
سيناريوهات منافس منتخب مصر في دور الـ 16 في كأس الأمم الأفريقية
26 يناير.. حجز الحكم على البلوجر هدير عبدالرازق وطليقها في تهمة نشر فيديوهات خادشة
توك شو

سحب ممطرة.. الأرصاد توجه رسالة للمواطنين

أمطار
أمطار
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تتأثر اليوم بمنخفض جوي، في طبقات الجو، وأن المحافظات الساحلية ستشهد سحب ممطرة.

شبورة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025

ولفتت إلى أن الأمطار اليوم متوسطة على محافظات الإسكندرية، وكفر الشيخ، والبحيرة، وأن الأمطار ستكون غزيرة على بعض المناطق الساحلية، وأن القاهرة سيكون بها بعض الأمطار.

وأشارت إلى أن الجميع يجب أن يحذر من الأمطار اليوم وتحديد بالمناطق الشرقية بشمال سيناء، وأن درجة الحرارة اليوم على القاهرة الكبري تكون بين 19 لـ 20، في الليل تكون 12 درجة.

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تسود اليوم الاثنين أجواء شديدة البرودة فى الصباح الباكر مائلة للدفء خلال ساعات النهار على أغلب الأنحاء، والحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 20  درجة.

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض المناطق.


وعن فرص أمطار متوسطة قد تغزر أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال سيناء على فترات متقطعة. وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

 

المدينة- العظمى - الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 19 08
6 أكتوبر 19 08
بنها 20 12
دمنهور 19 10
وادي النطرون 20 10
كفر الشيخ 19 11
بلطيم 19 11
المنصورة 19 10
الزقازيق 20 10
شبين الكوم 19 10
طنطا 19 10
دمياط 20 13
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 21 09
السويس 20 10
العريش 19 09
رفح 18 08
رأس سدر 21 11
نخل 17 05
كاترين 11 03
الطور 21 11
طابا 17 08
شرم الشيخ 24 15
الغردقة 23 14
الإسكندرية 19 11
العلمين 19 10
مطروح 19 08
السلوم 19 08
سيوة 20 05
رأس غارب 24 13
سفاجا 23 13
مرسى علم 25 15
شلاتين 25 19
حلايب 23 18
أبو رماد 25 18
مرسي حميرة 24 17
أبرق 25 17
جبل علبة 25 18
رأس حدربة 24 19
الفيوم 20 08
بني سويف 20 07
المنيا 21 06
أسيوط 20 07
سوهاج 21 09
قنا 22 10
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 23 07
أبوسمبل 24 11

الأرصاد الأرصاد الجوية طقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية

