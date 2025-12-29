قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
للمستهلكين| إعادة أو استبدال السلع خلال أسبوعين.. تعرف على الاستثناءات
طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيا
دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب.. ردده واجعل بداية اليوم للرزق والبركة
اليمن في 2025.. عام التحولات الكبرى بين الحرب الإقليمية وتفكك الداخل
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

ميرنا محمود

شهدت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم، سقوط أمطار غزيرة ،جاءت مصحوبة بالبرق و الرعد،وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفوري مع اي تداعيات محتملة .

و حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من تقلبات جوية وضربات البرق والرعد والرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية على مناطق شرق الاسكندرية  وشمال الوجه البحرى ( البحيرة- كفر الشيخ بالاشارة  الي أخر صور للأقمار الصناعية.

 

وفي نفس السياق حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط خلال الساعات القادمة حيث متوقع أن يرتفع الموج من 2.5 الي 3.5 متر.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الملاحة البحرية تشهد اضطرابا على مناطق سواحل البحر المتوسط، تحديدا مناطق ( العلمين والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح)، وذلك اعتبارا من فجر غدا الاثنين وتمتد طوال ساعات النهار حتى مساء الاثنين.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح سوف تصل إلى 60كم/س خلال هذه الفترة وارتفاع الموج سوف يصل إلى ثلاث أمتار ونصف.

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

أسعار الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟

منتخب مصر

منافس مصر بدور الـ 16بكأس الأمم الأفريقية.. السيناريو الأقرب بالأرقام والحسابات

الكيوت

بأسعار مغرية وبديلة للتوك توك| السيارة الكيوت تنتشر في مصر.. ومشتري يعلق

الرقابة المالية- صورة أرشيفية

بنسبة 22.5%.. نمو أقساط التأمين التجاري لتسجل 83 مليار جنيه في 10 أشهر

أسعار الذهب في الإمارات اليوم

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد

مصانع الحديد والصلب- صورة تعبيرية

25 مليون جنيه مبيعات شركة الحديد والصلب للمناجم في نوفمبر الماضي

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

