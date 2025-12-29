الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق

شهدت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم، سقوط أمطار غزيرة ،جاءت مصحوبة بالبرق و الرعد،وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية المعنية للتعامل الفوري مع اي تداعيات محتملة .

و حذرت هيئة الأرصاد الجوية من تقلبات جوية وضربات البرق والرعد والرياح الهابطة من أسفل السحب الرعدية على مناطق شرق الاسكندرية وشمال الوجه البحرى ( البحيرة- كفر الشيخ بالاشارة الي أخر صور للأقمار الصناعية.





وفي نفس السياق حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط خلال الساعات القادمة حيث متوقع أن يرتفع الموج من 2.5 الي 3.5 متر.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الملاحة البحرية تشهد اضطرابا على مناطق سواحل البحر المتوسط، تحديدا مناطق ( العلمين والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح)، وذلك اعتبارا من فجر غدا الاثنين وتمتد طوال ساعات النهار حتى مساء الاثنين.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح سوف تصل إلى 60كم/س خلال هذه الفترة وارتفاع الموج سوف يصل إلى ثلاث أمتار ونصف.