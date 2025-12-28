قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: توطين صناعة المهمات الكهربائية يعزز السيادة الصناعية لمصر ويخلق فرص عمل
شوط أول سلبي بين إنتر ميلان وأتالانتا بالدوري الإيطالي
الأرصاد: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة .. وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق
سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 28 ديسمبر 2025 داخل البنوك والصرافة
وزير الخارجية: تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي الضمانة الوحيدة لتنفيذ اتفاقية السلام
وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن
توخوا الحذر.. أمواج البحر ترتفع بشكل كبير على شواطئ 8 مدن ساحلية
تعرف على قائمة المتأهلين لدور الــ16 ببطولة أمم أفريقيا حتى الآن
وزير التموين: لم نحدد موعد تطبيق الدعم النقدي ونتوسع في منظومة الكارت الموحد
بطاقات ومبالغ مالية.. القبض على أحد أنصار مرشح بسوهاج
مضاعفة الخصومات.. صدى البلد يكشف عقوبات لاعبي الأهلي بعد توديع كأس مصر
القبض على 4 أشخاص يدفعون رشاوى مالية للناخبين بسوهاج
أخبار البلد

توخوا الحذر.. أمواج البحر ترتفع بشكل كبير على شواطئ 8 مدن ساحلية

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط خلال الساعات القادمة حيث متوقع أن يرتفع الموج من 2.5 الي 3.5 متر.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الملاحة البحرية تشهد اضطرابا على مناطق سواحل البحر المتوسط، تحديدا مناطق ( العلمين والاسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح)، وذلك اعتبارا من فجر غدا الاثنين وتمتد طوال ساعات النهار حتى مساء الاثنين.

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن سرعة الرياح سوف تصل إلى 60كم/س خلال هذه الفترة وارتفاع الموج سوف يصل إلى ثلاث أمتار ونصف.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد، أنه يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائلًا للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.
تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر
أوضحت هيئة الأرصاد، أن الطقس اليوم، يشهد تكوّن شبورة مائية من الساعة 3 فجرًا وحتى 10 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، والقاهرة الكبرى، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

حذرت الأرصاد الجوية خلال الطقس اليوم، من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق سواحل البحر المتوسط، تشمل (مطروح، العلمين، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح)، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، ويصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2.5 و3.5 أمتار.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة، مع ارتفاع للأمواج يتراوح بين 1.5 و2 متر.

أما فرص سقوط الأمطار، المتوقعة خلال حالة الطقس غدا، تكون كالتالي:
فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.
أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري.
أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.
أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء.
أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، تكون كالتالي:
القاهرة الكبرى: العظمى 20 – الصغرى 11
جنوب الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: العظمى 19 – الصغرى 10
السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء: العظمى 19 – الصغرى 11
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 23 – الصغرى 15
شمال الصعيد: العظمى 21 – الصغرى 7
جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد: العظمى 24 – الصغرى 11
وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الشبورة، خاصة على الطرق السريعة والزراعية، مع متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.
 

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة تجنبوا الشواطئ

