الطقس اليوم .. أجواء شديدة البرودة ليلا وأمطار تضرب هذه المحافظات
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة.. آخر تحديث
«الحكومة»: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية
العالم غير آمن.. تفاصيل خطة كوريا الشمالية لتطوير برنامج الصواريخ
سويلم: نقلة نوعية في استراتيجية تطوير الكوادر البشرية بوزارة الري
تتجاوز 58 مليار دولار .. اليابان توافق على ميزانية دفاع قياسية
عيار 21 يقارب الـ 6 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
مقديشو تنتخب.. إجراء أول انتخابات بلدية بالصومال منذ أكثر من نصف قرن
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
مصر وجنوب أفريقيا.. قمة حاسمة في أمم أفريقيا 2025
8 أمور تجلب لك الخير والبركة.. اغتنم ما ينفعك دنيا وآخرة
باق 5 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الجو وقيم درجات الحرارة اليوم.. فيديو

الأرصاد
الأرصاد
البهى عمرو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد اليوم أجواء شتوية مستقرة، وأنه في فترات الصباحة هناك شبورة مائية تكون مؤثرة.

مرتفع جوي في طبقات الجو

 

حالة الطقس

وأوضحت أن البلاد تتأثر بـ مرتفع جوي في طبقات الجو، وأن هذا يتسبب في تكون الشبورة، موضحة أن غرب البلاد تتأثر والمناطق القريبة من الزراعات، تتأثر بالشبورة.

وأشارت إلى أن الجميع عليهم الحذر من الشبورة التي تتكون من الليل وحتى الساعات الصباحية، وأن كل مواطن عليه السير بسرعات منخفضة حالة تكون الشبورة.

وأوضحت أن درجات الحرارة خلال اليوم فهي حول المعدلات الطبيعية، مشيرة إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل بين 21 لـ 22 درجة، وأن الجو يكون معتدل.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من شبورة مائية كثيفة اعتباراً من (الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة 10 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تصل لحد الضباب.

تحذير من الشبورة المائية


وتؤدي الشبوة الكثيفة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض المناطق؛ لذا يرجى توخي الحيطة والحذر.

ومن المتوقع أن تشهد معظم الأنحاء الجمعة استقرارًا في حالة الطقس. حيث تسود أجواء مائلة للدفء خلال ساعات النهار. مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى. ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة فى القاهرة الكبرى 21 درجة.


تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

توقعات درجات الحرارة تشهد درجات الحرارة استقراراً نسبياً خلال هذه الفترة، حيث تتراوح العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري ما بين 19 و20 درجة، بينما تنخفض الصغرى لتصل إلى 10 درجات. 

وفي شمال الصعيد، تصل درجات الحرارة الصغرى إلى مستويات شديدة البرودة حيث تسجل 6 درجات مئوية فقط، فيما تظل الأجواء أكثر دفئاً في جنوب الصعيد بعظمى تتراوح بين 22 و24 درجة.

درجات الحرارة

صورة من الحادث

حادث مأساوي في المسجد الحرام.. معتمر يلقي بنفسه من الأدوار العلوية

منتخب مصر

بالتردد.. قناة مجانية تنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا في كان 2025

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

الحريق

حريق كبير في منشأة ناصر.. صور

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 26-12-2025

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

توفي بعد أوردر تصوير.. ابنة محمد متولي تكشف اللحظات الأخيرة في حياته| فيديو

الجنيه الذهب

آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب بعد حسم الفائدة مساء اليوم 25-12-2025

جانب من الاجتماع

خطة شاملة لرفع كفاءة مرافق المناطق الصناعية في المحافظات

وزير الصناعة

تقرير شهري عن الصناديق الخاصة.. قرارات مهمة من وزير الصناعة بشأن المناطق الصناعية

أسعار الذهب في السعودية

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 26 ديسمبر 2025

بالصور

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

أصالة تبهر متابعيها في آخر ظهور

طريقة تحضير بسكويت الكاكا.. هش وناعم

تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

