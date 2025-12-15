عواصف رميلة وترابية وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة المتوقعة على البلاد.

وقالت منار غانم خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد تشهد أجواء شتوية اليوم، وأن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو، وأن هذا سينتج عنه تكون السحب، وفرص لـ سقوط الأمطار.

سقوط الأمطار

ولفتت إلى أن محافظات شمال البلاد معرضة لـ سقوط الأمطار، وأن الامطار ستكون على المناطق الشمالية، وأن الأمطار ستكون بين المتوسطة لـ غزيرة على بعض المناطق.

وأشارت إلى أن البلد في فترة الليل تشهد انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وأن درجة الحرارة تتراوح بين 12 لـ 13، فالاجواء شديدة البرودة في فترة الليل، وتحديدا المدن الجديدة.

وأوضحت أن البلاد ستشهد نشاط رياح ببعض المحافظات وسرعة الرياح بين 30 لـ 40 كيلو، وأن نشاط الرياح سيكون مثير للرمال والأتربة على محافظات الصعيد، وأن هذا سيكون له تأثير على حركة الملاحة.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الاثنين، طقس بارد في الصباح الباكر معتدل الحرارة نهارًا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

خريطة الأمطار



عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، وقد تصل لحد السيول على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومحافظة البحر الأحمر ومدن القناة تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد.

درجات الحرارة اليوم في محافظات ومدن مصر



المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 19 12

وادي النطرون 20 13

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 13

دمياط 20 14

بورسعيد 21 15

الإسماعيلية 21 12

السويس 21 11

العريش 19 13

رفح 19 13

رأس سدر 21 10

نخل 16 05

كاترين 11 01

الطور 22 13

طابا 19 12

شرم الشيخ 23 18

الإسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 12

السلوم 19 11

سيوة 21 09

رأس غارب 22 13

الغردقة 22 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 23 15

شلاتين 26 17

حلايب 24 20

أبو رماد 27 19

رأس حدربة 24 20

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 09

أسيوط 22 10

سوهاج 23 10

قنا 24 11

الأقصر 24 11

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 12

أبوسمبل 24 13