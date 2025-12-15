تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية: تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تحذيرًا جويًا خاصًا لسكان محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025، في ظل تعرض المحافظة لاضطرابات جوية ملحوظة، تشمل نشاطًا ملحوظًا للرياح وتقلبات في حالة الطقس قد تؤثر على حركة المواطنين وسلامتهم.

تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي الإسماعيلية

وذكرت الهيئة، في بيان رسمي نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن محافظة الإسماعيلية تشهد اليوم نشاطًا للرياح تصل سرعتها إلى نحو 40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما قد يؤدي إلى إثارة الأتربة في بعض المناطق المكشوفة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق الصحراوية.

وناشدت محافظة الإسماعيلية المواطنين بضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن الأشجار وأعمدة الكهرباء والأبنية المتهالكة، تجنبًا لأي مخاطر محتملة قد تنجم عن شدة الرياح، مع التأكيد على متابعة النشرات الجوية الصادرة عن الجهات الرسمية.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس اليوم الإثنين يسوده طقس بارد في ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى معتدل الحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، ثم يعود ليكون باردًا خلال ساعات الليل، لا سيما في المناطق المفتوحة والصحراوية.

فرص سقوط الأمطار

أكدت الهيئة وجود احتمالات لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء، وقد تصل إلى حد السيول على بعض الطرق. كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بشكل خفيف ومتقطع إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الرياح ستنشط على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في مناطق من جنوب البلاد، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة في الإسماعيلية

وسجلت درجات الحرارة في الإسماعيلية اليوم 21 درجة مئوية للعظمى و12 درجة للصغرى، فيما تراوحت درجات الحرارة في القاهرة بين 20 و13 درجة، والإسكندرية بين 20 و13 درجة، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بجنوب البلاد.